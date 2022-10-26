«Коммерсантъ» узнал об уходе первого отечественного бренда телефонов из России
Отечественный бренд смартфонов и кнопочных телефонов Inoi китайской сборки, принадлежавший бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (в его портфель также входят бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix, Xiaomi), ушел из России, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к компании. По словам представителя компании, он «не дает комментарии в РФ, поскольку она [компания] эстонская».
Уточняется также, что с сайта бренда исчезли Россия и Белоруссия, вместо них теперь используется флаг СНГ. Это изменение произошло в промежутке между 31 марта и 5 октября. При этом устройства Inoi по-прежнему доступны в ряде российских магазинов электроники.
Под брендом Inoi в 2017 г. был создан первый смартфон, поддерживающий российскую ОС Sailfish Mobile, которую позже переименовали в «Аврору». Предполагалось, что устройства будут поставлять в корпоративный сегмент, но продажи не достигли заметных результатов. В результате Inoi переключился на Android. В 2019 г. компания стала лидирующей по поставкам в Россию бюджетных телефонов.
Формально, это первый раз, когда отечественный бренд телефонов покидает Россию, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, компания могла решиться на такое, чтобы «дистанцироваться от военной операции на Украине» и сохранить иностранных партнеров и поставки. При этом уход Inoi из России не будет иметь какого-либо влияния на рынок телефонов, поскольку доля компании была минимальной, подчеркнул Кусков. В частности, по информации «Коммерсанта», доля смартфонов этого бренда не превышает 1% на рынке электроники. Что касается кнопочных телефонов, то они заняли в своем сегменте восьмое место. Доля штучных продаж составила 5,9% с начала этого года.
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