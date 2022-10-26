«Коммерсантъ» узнал об уходе первого отечественного бренда телефонов из России

Формально, это первый раз, когда отечественный бренд телефонов покидает Россию, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, компания могла решиться на такое, чтобы «дистанцироваться от военной операции на Украине» и сохранить иностранных партнеров и поставки. При этом уход Inoi из России не будет иметь какого-либо влияния на рынок телефонов, поскольку доля компании была минимальной, подчеркнул Кусков. В частности, по информации «Коммерсанта», доля смартфонов этого бренда не превышает 1% на рынке электроники. Что касается кнопочных телефонов, то они заняли в своем сегменте восьмое место. Доля штучных продаж составила 5,9% с начала этого года.