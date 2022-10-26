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«Коммерсантъ» узнал об уходе первого отечественного бренда телефонов из России

Ведомости

Отечественный бренд смартфонов и кнопочных телефонов Inoi китайской сборки, принадлежавший бывшему совладельцу IT-дистрибутора VVP Group (в его портфель также входят бренды смартфонов Samsung, Nokia, Oppo, Infinix, Xiaomi), ушел из России, об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к компании. По словам представителя компании, он «не дает комментарии в РФ, поскольку она [компания] эстонская».

Уточняется также, что с сайта бренда исчезли Россия и Белоруссия, вместо них теперь используется флаг СНГ. Это изменение произошло в промежутке между 31 марта и 5 октября. При этом устройства Inoi по-прежнему доступны в ряде российских магазинов электроники.

Под брендом Inoi в 2017 г. был создан первый смартфон, поддерживающий российскую ОС Sailfish Mobile, которую позже переименовали в «Аврору». Предполагалось, что устройства будут поставлять в корпоративный сегмент, но продажи не достигли заметных результатов. В результате Inoi переключился на Android. В 2019 г. компания стала лидирующей по поставкам в Россию бюджетных телефонов.

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Формально, это первый раз, когда отечественный бренд телефонов покидает Россию, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. По его словам, компания могла решиться на такое, чтобы «дистанцироваться от военной операции на Украине» и сохранить иностранных партнеров и поставки. При этом уход Inoi из России не будет иметь какого-либо влияния на рынок телефонов, поскольку доля компании была минимальной, подчеркнул Кусков. В частности, по информации «Коммерсанта», доля смартфонов этого бренда не превышает 1% на рынке электроники. Что касается кнопочных телефонов, то они заняли в своем сегменте восьмое место. Доля штучных продаж составила 5,9% с начала этого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных