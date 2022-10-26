В Минпромторге анонсировали новые правила для ушедших из России брендов

«Когда они [иностранные бренды] вернутся, а они вернутся в любом случае, — это будет уже другая ситуация, они уже будут конкурировать, а мы еще должны будем сформулировать правила, на которых они будут работать», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).