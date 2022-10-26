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Бизнес

В Минпромторге анонсировали новые правила для ушедших из России брендов

Ведомости

Российским властям предстоит создать новые правила для ушедших из страны брендов, когда они вернутся на российский рынок. Об этом заявил руководитель департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

«Когда они [иностранные бренды] вернутся, а они вернутся в любом случае, — это будет уже другая ситуация, они уже будут конкурировать, а мы еще должны будем сформулировать правила, на которых они будут работать», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

Он отметил, что власти «полностью открыли рынок», чтобы зарубежные бренды пришли в Россию. По словам чиновника, с такими компаниями «некому было конкурировать», поэтому и «родиться чему-то новому было невозможно».

В пример недобросовестной конкуренции Кузнецов привел сервис Booking.com. В августе 2021 г. компанию оштрафовали на 1,3 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением. ФАС установила, что сервис навязывал гостиницам требование соблюдать паритет цен: отелям запрещалось продавать номера по стоимости ниже опубликованной на сайте агрегатора.

Теперь условия на рынке изменились, добавил Кузнецов. По его словам, сложилась уникальная ситуация, когда западные компании самостоятельно отказались от продвижения. Он добавил, что возможность занять нишу появилась у других брендов, которые с том числе «будут создаваться здесь».

После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных