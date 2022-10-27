Минпромторг рекомендовал снять с продажи «псевдоорганическую» еду

Закон «Об органической продукции» вступил в силу 1 января 2020 г. Согласно документу, производители могут называть свои продукты «органическими» только в том случае, если у них есть сертификат, который подтверждает соблюдение национальных и международных стандартов по производству органической продукции. В частности, их продукция должна быть произведена без использования агрохимикатов, стимуляторов роста и пестицидов.