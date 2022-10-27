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Минпромторг рекомендовал снять с продажи «псевдоорганическую» еду

Ведомости

Минпромторг направил онлайн-ритейлерам и торговым сетям рекомендации по снятию с продажи органической продукции, не имеющей сертификата, подтверждающего, что они произведены по требованиям закона «Об органической продукции». Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо ведомства представителям Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Союза независимых сетей России и Ассоциации компании интернет-торговли (АКИТ).

Уточняется, что разъяснения носят «исключительно рекомендательный характер». Они были разработаны Роскачеством и согласованы с Минсельхозом, Росаккредитацией и Росстандартом, чтобы не допустить распространения продукции производителей, которые сознательно вводят потребителей в заблуждение.

В Минпромторге подтвердили, что рекомендации были направлены в объединения ритейлеров. В АКИТ сообщили об отсутствии осведомленности относительно разъяснений ведомства, в АКОРТ отказались от комментариев. В Союзе независимых сетей на запрос издания не ответили.

Закон «Об органической продукции» вступил в силу 1 января 2020 г. Согласно документу, производители могут называть свои продукты «органическими» только в том случае, если у них есть сертификат, который подтверждает соблюдение национальных и международных стандартов по производству органической продукции. В частности, их продукция должна быть произведена без использования агрохимикатов, стимуляторов роста и пестицидов.

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Документ выдается после проверки аккредитованными органами по сертификации, в том числе и Роскачеством. Для маркировки производители должны использовать знак органической продукции единого образца, утвержденный Минсельхозом. В противном случае производители не имеют права продавать свою продукцию как органическую.

По данным Союза органического земледелия на конец сентября, в реестре производителей органической продукции Минсельхоза зарегистрировано 129 компаний. По данным Роскачества, сертификат есть у 135 производителей органики. Ведомство оценивает рынок органической продукции в России в 27,6 млрд руб., из которых 40% в денежном выражении, или 11 млрд руб., приходится на товары, которые не имеют подтверждения своего статуса улучшенного качества. В натуральном выражении эта доля составляет 60-70%, следует из данных Национального органического союза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных