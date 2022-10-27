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Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса

Ведомости

Президент России Владимир Путин пообещал продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 г. Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 г.», — пояснил глава государства.

В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Путин ранее говорил о том, что бизнес, который не связан с рисками причинения вреда, необходимо освободить от проверок навсегда. По его словам, их необходимо сохранить только на предприятиях, на которых сохраняется, к примеру, угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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