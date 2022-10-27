Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса

«Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 г.», — пояснил глава государства.