Путин пообещал продлить отмену плановых проверок бизнеса
Президент России Владимир Путин пообещал продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 г. Об этом он заявил на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».
«Это наш выбор, как в таких случаях говорят, сократить количество проверок, избавиться от излишнего регулирования со стороны государства. Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 г.», — пояснил глава государства.
В марте премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении моратория на плановые проверки предприятий до конца 2022 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
Путин ранее говорил о том, что бизнес, который не связан с рисками причинения вреда, необходимо освободить от проверок навсегда. По его словам, их необходимо сохранить только на предприятиях, на которых сохраняется, к примеру, угроза жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угроза обороне страны и безопасности государства, а также угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.