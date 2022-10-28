Бывшее подразделение KFC подало заявки на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер»

Отмечается, что на новом логотипе будет изображена курица. Согласно заявке, товарный знак позволит готовить и продавать блюда из курицы, а также картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, напитки и др. Кроме того, под брендом можно открыть кафе и рестораны самообслуживания.