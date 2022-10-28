Бывшее подразделение KFC подало заявки на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер»
Бывшее российское подразделение KFC «Ям Ресторантс Раша» подало заявки в Роспатент на регистрацию нового логотипа, а также брендов Rostic's и «Ростмастер». Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспатента.
В ведомстве уточнили, что заявки находятся на стадии формальной экспертизы. Затем их проверят на соответствие требованиям российского законодательства, после чего будет принято окончательное решение.
Отмечается, что на новом логотипе будет изображена курица. Согласно заявке, товарный знак позволит готовить и продавать блюда из курицы, а также картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, напитки и др. Кроме того, под брендом можно открыть кафе и рестораны самообслуживания.
Также компания обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию брендов Rostic's, «Ростмастер» и «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет». Под этими товарными знаками новый владелец российского бизнеса KFC собирается продавать бургеры и блюда из курицы.
24 октября компания Yum! Brands, которой принадлежит сеть ресторанов быстрого питания KFC, сообщила, что продает 70 заведений в России локальному оператору. Российские активы KFC перешли к ижевской компании «Смарт Сервис», которой управляют Константин Котов и Андрей Осколков.
При этом, по данным «Коммерсанта», 1 сентября «Ям Ресторантс Раша» зарегистрировала права на бренд Rostic’s. Источник газеты на рынке общепита утверждал, что новый владелец выкупил права на этот бренд, вывески сети начнут менять в начале 2023 г.
О планах Yum! Brands передать рестораны KFC местному менеджменту стало известно в начале июля. До этого компания аналогично продала российские активы франшизы Pizza Hut локальному оператору. В августе в пресс-службе компании сообщили, что сети ресторанов в РФ будут переименованы.
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