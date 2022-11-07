Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max
Из-за ограничений по COVID-19 в китайском городе Чжэнчжоу ожидается сокращение поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, говорится в пресс-релизе Apple.
«Ограничения COVID-19 временно повлияли на основное сборочное производство iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max, расположенное в Чжэнчжоу, Китай. В настоящее время предприятие работает на значительно сниженной мощности», — говорится в сообщении. В американской корпорации отметили высокий спрос на модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Но сейчас, помимо сокращения объема поставок, покупатели будут дольше ждать получения своих новых продуктов, предупредили в Apple.
2 ноября в Китае были введены строгие противоэпидемические меры в экономической зоне аэропорта Чжэнчжоу, где находится завод Foxconn — тайваньский производитель iPhone. Власти Китая приняли решение ввести локдаун в период со 2 до 9 ноября. В результате жителям района запрещено собираться вместе и выходить из дома. Также на территории зоны развернуто ежедневное ПЦР-тестирование.
Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила 7 сентября. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах. 8 сентября зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что новые модели Apple будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта.
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