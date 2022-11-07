Apple сообщила о сокращении поставок iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max

Новые смартфоны iPhone 14 вместе с другими своими продуктами Apple представила 7 сентября. Смартфон представлен в двух вариантах – стандартный и iPhone 14 Plus с 6,7-дюймовым дисплеем. Их стоимость будет начинаться от $799 и $899. iPhone 14 Pro будет доступен в четырех цветах. 8 сентября зампредседателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал, что новые модели Apple будут поставлять в Россию по программе параллельного импорта.