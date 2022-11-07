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Бизнес

X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя в России

Ведомости

X5 Group, управляющая сетями «Пятерочка» и «Перекресток», обогнала по импорту алкоголя крупных профильных игроков, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, за девять месяцев 2022 г. компания увеличила поставки вина в Россию на 31% относительно прошлого года, до 21,6 млн л. При этом объем всей импортируемой X5 Group алкогольной продукции превысил 25 млн л. Таким образом группа стала крупнейшим в РФ импортером не только вина, но и всех алкогольных напитков.

В X5 Group пояснили, что поставки увеличились из-за расширения ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции. В группе также указали на линейку ввозимых товаров под собственными брендами и рост спроса из-за ухода ряда зарубежных компаний.

Второй по импорту алкоголя стала Luding Group. Компания нарастила поставки вина в РФ на 13% до 20,3 млн л. Там рассказали, что группе удалось сохранить объемы поставок вин из Старого Света и нарастить импорт из Нового Света. В частности, увеличился ввоз из Испании, Чили и Грузии.

У структуры Bacardi (бренд Martini) импорт вина увеличился на 38% до 15,5 млн л. Как отмечает газета, общий объем импорта вина в РФ с января по сентябрь снизился на 5% до 260,5 млн л. Поставки крепких напитков уменьшились почти на 40% до 38,9 млн л.

После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара. 

После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны. 2 ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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