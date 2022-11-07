X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя в России
По данным издания, за девять месяцев 2022 г. компания увеличила поставки вина в Россию на 31% относительно прошлого года, до 21,6 млн л. При этом объем всей импортируемой X5 Group алкогольной продукции превысил 25 млн л. Таким образом группа стала крупнейшим в РФ импортером не только вина, но и всех алкогольных напитков.
В X5 Group пояснили, что поставки увеличились из-за расширения ассортимента и географии импорта, в том числе из Армении, Грузии, Азербайджана и Турции. В группе также указали на линейку ввозимых товаров под собственными брендами и рост спроса из-за ухода ряда зарубежных компаний.
Второй по импорту алкоголя стала Luding Group. Компания нарастила поставки вина в РФ на 13% до 20,3 млн л. Там рассказали, что группе удалось сохранить объемы поставок вин из Старого Света и нарастить импорт из Нового Света. В частности, увеличился ввоз из Испании, Чили и Грузии.
У структуры Bacardi (бренд Martini) импорт вина увеличился на 38% до 15,5 млн л. Как отмечает газета, общий объем импорта вина в РФ с января по сентябрь снизился на 5% до 260,5 млн л. Поставки крепких напитков уменьшились почти на 40% до 38,9 млн л.
После начала спецоперации на Украине США и страны ЕС ввели масштабные санкции против России, которые в том числе затронули импорт алкоголя. Так, США полностью запретили отгрузки спиртного, а ЕС ограничили поставки продукции дороже 300 евро за единицу товара.
После этого крупнейшие производители алкогольных напитков Pernod Ricard (Chivas Regal, Jameson, Absolut, Ararat), Diageo (Bell’s, Johnnie Walker, Captain Morgan, Baileys), Bacardi (Dewar’s, William Lawson’s), Brown-Forman (Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester) приостановили продажу продукции в России. Некоторые и вовсе объявили об уходе из страны. 2 ноября Минпромторг России включил алкоголь в перечень товаров для параллельного импорта.
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