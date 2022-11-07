X5 Group стала крупнейшим импортером алкоголя в России

По данным издания, за девять месяцев 2022 г. компания увеличила поставки вина в Россию на 31% относительно прошлого года, до 21,6 млн л. При этом объем всей импортируемой X5 Group алкогольной продукции превысил 25 млн л. Таким образом группа стала крупнейшим в РФ импортером не только вина, но и всех алкогольных напитков.