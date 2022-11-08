Минпромторг подтвердил дефицит антибиотика «Амоксиклав» в Москве

В Минмпромторге пояснили, что дефицит обусловлен также подъемом заболеваемости инфекционными заболеваниями, а также приобретением препарата москвичами «про запас», при том что он является рецептурным. По информации министерства, препарат производится в России на пяти площадках, а по данным системы маркировки, в стране совокупно имеются порядка 10,5 млн упаковок лекарства. При этом на фоне коронавируса в России потребляется порядка 26 млн упаковок.