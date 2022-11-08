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Минпромторг подтвердил дефицит антибиотика «Амоксиклав» в Москве

Ведомости

В Москве наблюдается дефицит антибиотика «Амоксиклав», однако скоро объемы предложения восстановятся, сообщили в Минпромторге в комментарии «РИА Новости».

Агентство ранее выяснило, что в некоторых аптеках столицы данный препарат недоступен, т. к. на складах «его вообще нет», при этом, судя по данным сервисов по заказу лекарств, его все еще можно приобрести онлайн.

«С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся», – рассказали в ведомстве.

В Минмпромторге пояснили, что дефицит обусловлен также подъемом заболеваемости инфекционными заболеваниями, а также приобретением препарата москвичами «про запас», при том что он является рецептурным. По информации министерства, препарат производится в России на пяти площадках, а по данным системы маркировки, в стране совокупно имеются порядка 10,5 млн упаковок лекарства. При этом на фоне коронавируса в России потребляется порядка 26 млн упаковок.

Россияне в III квартале потратили на лекарства от коронавируса 15,3 млрд руб., что на 25% меньше результатов прошлого года, сообщили ранее в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»). Расходы россиян на лекарства от COVID-19 в 2021 г. составили более 64 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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