Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях
Анкара начала частично оплачивать газ из России в рублях. Об этом заявил TRT Haber глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.
Донмез отметил, что Анкары и Москвы продолжается по многим направлениям. По его словам, на протяжении почти 5-6 лет лидеры государств — Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган — выражали намерение проложить путь для торговли национальными валютами.
«В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы. Торговля началась частично в рублях», — подчеркнул министр.
В начале августа вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.
В конце сентября Путин сообщил, что Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях. Президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов. Поставки в Европу по «Турецкому потоку» идут без перебоев, отметил глава государства.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса