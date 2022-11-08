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Бизнес

Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях

Ведомости

Анкара начала частично оплачивать газ из России в рублях. Об этом заявил TRT Haber глава Минэнерго Турции Фатих Донмез.

Донмез отметил, что Анкары и Москвы продолжается по многим направлениям. По его словам, на протяжении почти 5-6 лет лидеры государств — Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган — выражали намерение проложить путь для торговли национальными валютами. 

«В ходе наших последних встреч было достигнуто соглашение [об оплате российского газа в рублях]. В связи с этим, конечно, необходимо завершить некоторые технические работы. Торговля началась частично в рублях», — подчеркнул министр.

В начале августа вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия и Турция договорились о частичной оплате поставок в рублях. По информации Bloomberg, подобные меры позволят Анкаре сократить темпы расходования золотовалютных резервов.

В конце сентября Путин сообщил, что Турция начнет оплачивать четверть поставок газа из России в рублях. Президент отметил, что Анкара надежно выполняет свои обязательства по транзиту российских энергоресурсов. Поставки в Европу по «Турецкому потоку» идут без перебоев, отметил глава государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных