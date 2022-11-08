Турция начала частично оплачивать поставки российского газа в рублях

Донмез отметил, что Анкары и Москвы продолжается по многим направлениям. По его словам, на протяжении почти 5-6 лет лидеры государств — Владимир Путин и Рейджеп Тайип Эрдоган — выражали намерение проложить путь для торговли национальными валютами.