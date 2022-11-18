Лукашенко заявил, что место McDonald's должен занять белорусский бизнес
Место ушедшего из Белоруссии McDonald's должен занять отечественный бизнес, заявил президент республики Александр Лукашенко на торжественном чествовании передовиков агропромышленного комплекса. Видео его выступления опубликовало агентство «БелТА».
Белорусский лидер также призвал граждан питаться отечественными продуктами, не бросаясь на «заморское».
«Это сегодня актуально звучит в плане того, что некоторые, особенно среди молодежи, да и, наверное, среднего возраста, а может, и старшего, стали ахать и охать: "Ах, McDonald's уходит". Я думаю: слава тебе господи, что хоть уходит!» — отметил Лукашенко.
По его словам, место место McDonald's на рынке должен заняться белорусский бизнес. «Где работают наши люди, наши специалисты, где потребляется наш товар, должны занять белорусы», — заключил он.
Ранее в ноябре стало известно о переходе ресторанов McDonald’s в Белоруссии на российский бренд «Вкусно – и точка».
McDonald's в марте закрыл свои рестораны в России, а спустя два месяца компания сообщила об окончательном уходе с российского рынка. Тогда же компания объявила о продаже сети в России местному лицензиату Александру Говору, которая получила название «Вкусно — и точка». Компания оставила за собой возможность выкупить бизнес обратно в течение 15 лет, рассказал Говор в интервью «Ведомостям». 6 ноября «Вкусно — и точка» сообщила о покупке Говором российских активов компании Havi Logistics – логистического партнера McDonald’s.
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