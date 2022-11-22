Nvidia сообщила о прекращении всех операций в России
Американский разработчик графических процессоров Nvidia сообщил о полном прекращении всех бизнес-операций в России, говорится в отчете компании за III квартал.
«В течение I квартала 2023 финансового года мы приостановили прямые продажи в Россию... В III квартале 2023 г. мы закрыли бизнес-операции в России», – говорится в документе.
Прямые продажи в Россию в этом году, по оценке компании, оказались «несущественными», на страну пришлось примерно 2% от общего объема продаж и около 4% – на продажи в области гейминга.
6 марта Nvidia объявила о приостановке поставок своего оборудования в Россию из-за начала спецоперации России на Украине. В июле стало известно, что Nvidia перестала продавать и продлевать российским компаниям лицензии на свое программное обеспечение для облачного гейминга.
После начала спецоперации на Украине крупнейшие западные бренды объявили об уходе с российского рынка и приостановке инвестиций. По данным Йельского университета, публично об этом сообщили более 1000 компаний. С российского рынка в том числе ушли производители электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.), автомобилей (Jaguar, Porsche, Rolls-Royce, Bentley) и другие бренды.
После того как компании стали покидать российский рынок, Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В частности, в него вошли товары производителей электроники, автомобили, редкоземельные металлы, спортинвентарь и др.
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