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«Коммерсантъ» узнал о первых поставках SSJ100 с подержанными двигателями

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Авиакомпания «Азимут» до конца 2022 г. впервые в истории российской авиации получит самолет Superjet100 с двигателями «второй категории». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Новый самолет станет семнадцатым в авиапарке «Азимута», воздушное судно перевозчик получит от «ПСБ лизинга».

Как отмечает источник издания в авиапроме, двигатели для него были взяты из подменного пула. Информацию подтвердили собеседники в авиакомпании и Минтрансе.

По данным источника, передача самолета «Азимуту» была серьезно задержана, поскольку в Росавиации долго не могли согласовать оформление документации летной годности такого SSJ. В итоге решили оставить указание на установку двигателей второй категории, уточнил собеседник, близкий к Минтрансу.

По словам другого источника, самолет станет единственным SSJ в 2022 г. с двигателями, которые «имеют небольшой налет». При этом, утверждает газета, в 2023 г. авиакомпании получат еще около 10 SSJ со старыми двигателями.

В «Ростехе» изданию подтвердили, что на самолет установлены двигатели «из имеющегося наличия запасных частей». В то же время в госкорпорации отметили, что это никак не скажется на безопасности полетов, поскольку «силовые установки находятся в великолепном состоянии». Там же добавили, что заказчик осведомлен о деталях поставки, «нареканий не поступало».

Кроме того, напомнили в «Ростехе», в настоящее время ОДК разрабатывает двигатель ПД-8, который планируется к поставкам на самолеты SSJ New уже в 2023 г.

14 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении 44 млрд руб. на расширение производства авиационных двигателей для отечественных гражданских и военно-транспортных самолетов. Он указал на санкции и необходимость сокращения зависимости российской авиаотрасли от иностранных комплектующих. Так, в течение двух лет планируется выпустить 50 двигателей ПД-8 для оснащения самолетов Sukhoi SuperJet.

С начала спецоперации на Украине страны ЕС и США ввели ряд санкций против российской авиационной отрасли. Так, западные страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В конце февраля ЕС ограничил продажу воздушных судов и запчастей к ним российским авиакомпаниям, также был введен запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с авиационной и космической отраслями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных