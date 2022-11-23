«Коммерсантъ» узнал о первых поставках SSJ100 с подержанными двигателями

В «Ростехе» изданию подтвердили, что на самолет установлены двигатели «из имеющегося наличия запасных частей». В то же время в госкорпорации отметили, что это никак не скажется на безопасности полетов, поскольку «силовые установки находятся в великолепном состоянии». Там же добавили, что заказчик осведомлен о деталях поставки, «нареканий не поступало».