В России на смену Lush запустят косметическую сеть Oomph

По словам Азарова, уже в декабре откроется семь магазинов Oomph на месте бывших точек Lush в Москве. Отмечается, что концепция бывшего флагманского магазина британского бренда на Тверской также изменится. В частности, в нем появится кафе с большим выбором выпечки. Меню для него составит шеф-ресторатор Глен Баллис. Совместно с Азаровым они также развивают ресторан Sangre Fresca.