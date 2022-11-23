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Бизнес

В России на смену Lush запустят косметическую сеть Oomph

Ведомости

На смену ушедшему из России британскому косметическому бренду Lush откроются магазины новой косметической сети Oomph. Ее запускает совладелец российского подразделения компании Lush Cosmetics Дмитрий Азаров, пишет РБК со ссылкой на предпринимателя.

По словам Азарова, уже в декабре откроется семь магазинов Oomph на месте бывших точек Lush в Москве. Отмечается, что концепция бывшего флагманского магазина британского бренда на Тверской также изменится. В частности, в нем появится кафе с большим выбором выпечки. Меню для него составит шеф-ресторатор Глен Баллис. Совместно с Азаровым они также развивают ресторан Sangre Fresca.

Операционным управлением нового бренда займется компания «Лист», созданная в августе. Азаров оценил инвестиции в новый проект в 100 млн руб., он использует собственные средства.

Бизнесмен рассказал, что первое время под новым брендом будет производиться около ста косметических продуктов, в том числе шампуни, гели для душа, мыло и свечи. Кроме того, поделился Азаров, компания планирует разработать специальную линейку для бани.

О планах предпринимателя запустить новый бренд еще в конце сентября писал «Коммерсантъ». Газета обратила внимание на данные из ЕГРЮЛ, согласно которым Азаров в конце августа создал ООО «Лист».

На российском рынке Lush работает с 2001 г. В российском подразделении бренда Дмитрий Азаров владеет 65% акций, остальное принадлежит Lush Cosmetic Ltd. После начала спецоперации России на Украине компания приостановила поставки продукции в страну, а позже начала закрывать магазины по всей России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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