В России на смену Lush запустят косметическую сеть Oomph
По словам Азарова, уже в декабре откроется семь магазинов Oomph на месте бывших точек Lush в Москве. Отмечается, что концепция бывшего флагманского магазина британского бренда на Тверской также изменится. В частности, в нем появится кафе с большим выбором выпечки. Меню для него составит шеф-ресторатор Глен Баллис. Совместно с Азаровым они также развивают ресторан Sangre Fresca.
Операционным управлением нового бренда займется компания «Лист», созданная в августе. Азаров оценил инвестиции в новый проект в 100 млн руб., он использует собственные средства.
Бизнесмен рассказал, что первое время под новым брендом будет производиться около ста косметических продуктов, в том числе шампуни, гели для душа, мыло и свечи. Кроме того, поделился Азаров, компания планирует разработать специальную линейку для бани.
О планах предпринимателя запустить новый бренд еще в конце сентября писал «Коммерсантъ». Газета обратила внимание на данные из ЕГРЮЛ, согласно которым Азаров в конце августа создал ООО «Лист».
На российском рынке Lush работает с 2001 г. В российском подразделении бренда Дмитрий Азаров владеет 65% акций, остальное принадлежит Lush Cosmetic Ltd. После начала спецоперации России на Украине компания приостановила поставки продукции в страну, а позже начала закрывать магазины по всей России.
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