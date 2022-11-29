«Юникредит» одобрил продажу 40% управляющей «РН Банком» компании
Наблюдательный совет «Юникредит банка» одобрил продажу доли в 40% в холдинговой структуре BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН Банком». Об этом сказано в решении совета директоров компании.
«Утвердить сделку по отчуждению принадлежащей АО "Юникредит банк" 40% доли участия в уставном капитале БАРН Б. В. (BARN B. V.) путем заключения договора купли-продажи», — сказано в сообщении.
«РН Банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН Банка» в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.