«Юникредит» одобрил продажу 40% управляющей «РН Банком» компании

«РН Банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН Банка» в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.