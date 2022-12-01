«АвтоВАЗ» может закрыть сделку по «РН банку» до конца года
Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» готов закрыть сделку по покупке холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН банком», сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник».
«Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы. На совете (директоров «АвтоВАЗа». — «Ведомости») уже было одобрение такой возможности. Дальше надо принять необходимые корпоративные процедуры, естественно, подписав соответствующее соглашение. Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).
По словам Соколова, банк необходим «АвтоВАЗу» для взаимодействия с дилерами и работы программ господдержки, в том числе льготного кредитования и лизинга, а также для кредитования дилерских центров.
29 ноября президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗ» получил право на покупку BARN B.V., в которой по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% принадлежат «Юникредит банку». Последний уже одобрил продажу своей доли в 40% в управляющей «РН банком» структуре BARN B.V.
«РН банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН банка», в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.
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