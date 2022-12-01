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«АвтоВАЗ» может закрыть сделку по «РН банку» до конца года

Ведомости

Отечественный автоконцерн «АвтоВАЗ» готов закрыть сделку по покупке холдинговой структуры BARN B. V., через которую партнеры управляют «РН банком», сообщил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов в кулуарах форума «Российский промышленник».

«Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы. На совете (директоров «АвтоВАЗа». — «Ведомости») уже было одобрение такой возможности. Дальше надо принять необходимые корпоративные процедуры, естественно, подписав соответствующее соглашение. Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).

По словам Соколова, банк необходим «АвтоВАЗу» для взаимодействия с дилерами и работы программ господдержки, в том числе льготного кредитования и лизинга, а также для кредитования дилерских центров.

29 ноября президент России Владимир Путин подписал распоряжение, согласно которому «АвтоВАЗ» получил право на покупку BARN B.V., в которой по 30% принадлежит французской Renault и японской Nissan Motor, остальные 40% принадлежат «Юникредит банку». Последний уже одобрил продажу своей доли в 40% в управляющей «РН банком» структуре BARN B.V.

«РН банк» находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых были запрещены без особого разрешения главы государства. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 г., перечень банков был утвержден в конце октября. Помимо «РН банка», в список банков также вошли Сбербанк, Райффайзенбанк, «Юникредит банк» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных