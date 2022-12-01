«АвтоВАЗ» может закрыть сделку по «РН банку» до конца года

«Если будем двигаться быстро, я бы до конца года закрыл эту сделку, мы готовы. На совете (директоров «АвтоВАЗа». — «Ведомости») уже было одобрение такой возможности. Дальше надо принять необходимые корпоративные процедуры, естественно, подписав соответствующее соглашение. Сейчас это зависит в большей степени от наших партнеров, потому что им тоже надо провести свои корпоративные процедуры», — сказал он (цит. по «Интерфаксу»).