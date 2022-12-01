«Яндекс» сообщил о начале продаж товаров российской IKEA
Онлайн-ритейлер «Яндекс.Маркет» сообщил о начале продаж всех оставшихся в России товаров IKEA с 1 декабря, сообщили в пресс-службе компании.
Уточняется, что на сайте маркетплейса будет постепенно появляться 20 млн товаров, в том числе и самые популярные из них. При этом пользователям не потребуется записываться в электронную очередь, подчеркнули в компании. «Маркет заранее подготовился к повышенной нагрузке: сервис будет работать в обычном режиме — без электронных очередей или записи», — сказано в сообщении.
Однако на первом этапе пользователям будет доступно ограниченное количество товаров к заказу, «чтобы они достались как можно большему количеству желающих». В случае же если товар на маркетплейсе закончился, он будет добавлен на следующий день, пояснили в компании.
18 ноября «Яндекс.Маркет» сообщил, что договорился о выкупе российских товаров IKEA. Документы были подписаны 16 ноября. Финансовые детали сделки не раскрываются.
Товары IKEA начали продаваться в специальном разделе на сайте «Яндекс.Маркета» в начале августа. Тогда сообщалось, что в продаже находилась продукция от 11 поставщиков IKEA, в том числе от зарубежных партнеров.
4 марта IKEA временно закрыла свои магазины в России на фоне спецоперации России на Украине, логистических проблем и санкций. В середине июня стало известно, что компания ищет покупателей на свои четыре завода в России, а также сокращает сотрудников и распродает остатки товаров. В середине октября исполнительный директор Ingka Group (материнской компании ритейлера) Йеспер Бродин сообщил об увольнении из IKEA 10 000 сотрудников при общей численности персонала в стране в 12 000.
Распродажа для сотрудников прошла в конце июня в магазинах сети. 5 июля стартовала онлайн-распродажа для клиентов, которая продлилась до 15 августа. Покупатели неоднократно жаловались на сбои в работе сайта. Трудности возникли из-за большого количества желающих купить продукцию IKEA. Чтобы решить проблему, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и ввела онлайн-очередь.
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