Эрдоган: Турция ведет подготовку к строительству газового хаба
Турция проводит подготовительные работы по строительству газового хаба, через который газ будет поступать в Европу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа. Об этом пишет «РИА Новости».
«Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому», – сказал Эрдоган.
Идею создания хаба для поставок российского газа высказал 12 октября президент России Владимир Путин во время выступления на форуме «Российская энергетическая неделя» (РЭН-2022). Он отметил, что выпадающие объемы транспортировки газа в ЕС (из-за повреждения газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и санкций против последнего. — «Ведомости») могут быть перенесены из Балтийского моря в Черное. В этом случае, по словам Путина, Турция может стать крупнейшим газовым хабом.
19 октября Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании международного газового хаба на территории страны. Об этом он сообщил во время выступления в парламенте. По словам президента Турции, международный газовый хаб может быть создан в кратчайшие сроки.
8 ноября министр энергетики Турции Фатих Донмез сообщил, что центр распределения газа в рамках проекта хаба будет находиться во Фракии – на северо-западе республики.