«Коммерсантъ» узнал о планах Fix Price выйти в ОАЭ

В этом году многие российские компании выбирают для экспансии именно ОАЭ, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас в этой стране, особенно в Дубае, проживает большое количество русскоговорящего населения, поэтому можно говорить о конкурентоспособности подобных форматов магазинов с фиксированными ценами. Бурмистров также обратил внимание на то, что при выходе на этот рынок у компании не должно возникнуть трудностей с логистикой, поскольку основной импорт Fix Price приходится на Китай.