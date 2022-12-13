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«Коммерсантъ» узнал о планах Fix Price выйти в ОАЭ

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Сеть магазинов с фиксированными ценами Fix Price планирует выйти на рынок в ОАЭ, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на опубликованные вакансии компании в HeadHunter. В Fix Price комментировать эти планы не стали, уточнив, что всегда рассматривают варианты для развития.

Уточняется, что в обязанности новых сотрудников будет входить в том числе руководство группой магазинов в ОАЭ, разработка ассортиментной и ценовой политики, а также сопровождение заказов у поставщиков страны.

Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас она управляет 5453 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, говорится на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В прошлом году владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб., что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В этом году многие российские компании выбирают для экспансии именно ОАЭ, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, сейчас в этой стране, особенно в Дубае, проживает большое количество русскоговорящего населения, поэтому можно говорить о конкурентоспособности подобных форматов магазинов с фиксированными ценами. Бурмистров также обратил внимание на то, что при выходе на этот рынок у компании не должно возникнуть трудностей с логистикой, поскольку основной импорт Fix Price приходится на Китай.

Ранее по теме: Сеть Fix Price закрыла сделку года на региональном рынке складов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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