Сеть Fix Price закрыла сделку года на региональном рынке складов

Сеть Fix Price закрыла сделку года на региональном рынке складовСеть купила у PNK Group логопарк на 68 000 кв. м в Екатеринбурге
Девелопер складов PNK Group построит для ритейлера Fix Price складской комплекс на 68 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Сибирский тракт», расположенного на востоке Екатеринбурга. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Russia, которая выступала консультантом этой сделки. Эту информацию подтвердили управляющий директор PNK Group Татьяна Семесь и представитель Fix Price. По словам собеседников «Ведомостей», после завершения работ этот комплекс перейдет ритейлеру в собственность. Ожидается, что это случится в III квартале 2023 г.
Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас она управляет 5453 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, говорится на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В прошлом году владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб., что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.