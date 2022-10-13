Сеть Fix Price закрыла сделку года на региональном рынке складов

Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас она управляет 5453 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, говорится на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В прошлом году владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб., что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.