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Сеть Fix Price закрыла сделку года на региональном рынке складов

Сеть купила у PNK Group логопарк на 68 000 кв. м в Екатеринбурге
Дарья Молоткова
Приобретение Fix Price логистического комплекса в «PNK парк Сибирский тракт» – крупнейшая сделка на рынке складов в этом году / Андрей Гордеев / Ведомости

Девелопер складов PNK Group построит для ритейлера Fix Price складской комплекс на 68 000 кв. м на территории индустриального парка «PNK парк Сибирский тракт», расположенного на востоке Екатеринбурга. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Russia, которая выступала консультантом этой сделки. Эту информацию подтвердили управляющий директор PNK Group Татьяна Семесь и представитель Fix Price. По словам собеседников «Ведомостей», после завершения работ этот комплекс перейдет ритейлеру в собственность. Ожидается, что это случится в III квартале 2023 г.

Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). По данным консалтинговой компании Oliver Wyman, доля компании в этом сегменте в 2021 г. составляла 93%. Сейчас она управляет 5453 магазинами в России, Белоруссии, Казахстане, Грузии, Латвии, Киргизии и Узбекистане, говорится на сайте ритейлера. Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В прошлом году владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб., что на 24% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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