РБК узнал о планах Apple отказаться от офиса рядом с Кремлем
Компания арендовала 3500 кв. м в этом бизнес-центре еще пять лет назад, увеличив затем площадь до 4700 кв. м, однако после начала пандемии коронавируса помещения не использовались компанией в полном объеме. Расторгнуть договор аренды, действующий до января 2025 г., Apple, как утверждается, решила после объявления в России частичной мобилизации, сейчас компания ведет переговоры по этому вопросу.
Арендуемый Apple офис принадлежит нидерландской «Алини Инвестментс Б.В.», бенефициарами которой на конец 2021 г. были отказавшийся от российского гражданства Рубен Варданян и Сумбат Оганов. Со сдачей этих помещений могут возникнуть сложности, отметила руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина, указав на их высокую стоимость и неготовность арендодателя пока делить их на меньшие блоки.
Как ранее писали «Ведомости», Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, в частности большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию – причем активная работа по релокации началась еще весной. Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка, однако 2 марта ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung и ряд других корпораций.
В связи с ограничениями поставок и уходом крупных брендов в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).