Газета
Бизнес

РБК узнал о планах Apple отказаться от офиса рядом с Кремлем

Ведомости

Американская корпорация Apple намерена отказаться от аренды офиса в бизнес-центре «Романов Двор» в центре Москвы рядом с Кремлем, сообщил РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

Компания арендовала 3500 кв. м в этом бизнес-центре еще пять лет назад, увеличив затем площадь до 4700 кв. м, однако после начала пандемии коронавируса помещения не использовались компанией в полном объеме. Расторгнуть договор аренды, действующий до января 2025 г., Apple, как утверждается, решила после объявления в России частичной мобилизации, сейчас компания ведет переговоры по этому вопросу.

Арендуемый Apple офис принадлежит нидерландской «Алини Инвестментс Б.В.», бенефициарами которой на конец 2021 г. были отказавшийся от российского гражданства Рубен Варданян и Сумбат Оганов. Со сдачей этих помещений могут возникнуть сложности, отметила руководитель отдела услуг корпоративным клиентам CORE.XP Юлия Башмарина, указав на их высокую стоимость и неготовность арендодателя пока делить их на меньшие блоки.

Как ранее писали «Ведомости», Apple и Google к концу лета перевели своих сотрудников из России в другие страны, в частности большинство сотрудников из небольшого штата Apple в России переехали в Киргизию – причем активная работа по релокации началась еще весной. Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка, однако 2 марта ограничила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России. Аналогичное решение о приостановке поставок приняли южнокорейские компании LG и Samsung и ряд других корпораций.

В связи с ограничениями поставок и уходом крупных брендов в России разрешили параллельный импорт, соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин в июне. Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить в РФ без согласия производителя или правообладателя. В него в том числе вошли товары производителей электроники (Apple, Samsung, Asus, Intel, Sony и др.).

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных