РБК узнал о планах Apple отказаться от офиса рядом с Кремлем

Компания арендовала 3500 кв. м в этом бизнес-центре еще пять лет назад, увеличив затем площадь до 4700 кв. м, однако после начала пандемии коронавируса помещения не использовались компанией в полном объеме. Расторгнуть договор аренды, действующий до января 2025 г., Apple, как утверждается, решила после объявления в России частичной мобилизации, сейчас компания ведет переговоры по этому вопросу.