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TikTok сократит штат сотрудников в России

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Социальная сеть TikTok сократит штат сотрудников в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что сецсеть оценивает ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса.

7 марта TikTok была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России после того, как в стране вошел в силу закон о распространении фейков о российской армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности.

В июле компания опровергла информацию о снятии ограничений на работу в России. Россиянам остается недоступен просмотр контента от авторов из других стран.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных