TikTok сократит штат сотрудников в России
Социальная сеть TikTok сократит штат сотрудников в России, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.
«В этом году мы были вынуждены принять ряд решений относительно работы нашего сервиса в России, и сейчас, к сожалению, нам приходится сократить штат сотрудников в стране. Мы глубоко ценим этих сотрудников и их вклад в развитие платформы, и мы гарантируем их поддержку в это сложное время», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что сецсеть оценивает ситуацию в России для принятия решения о безопасном возобновлении полноценного сервиса.
7 марта TikTok была вынуждена приостановить загрузку нового контента из России после того, как в стране вошел в силу закон о распространении фейков о российской армии. В компании заявили, что они заняты изучением возможных последствий этого закона в вопросах безопасности.
В июле компания опровергла информацию о снятии ограничений на работу в России. Россиянам остается недоступен просмотр контента от авторов из других стран.