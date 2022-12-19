«Коммерсантъ» узнал о закрытии корпоративного подразделения Huawei в России

Huawei начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г. Тогда речь шла о «длительных командировках» отдельных специалистов в Казахстан и Узбекистан. Это было связано с тем, что нагрузка на проектах в России снизилась, некоторые контракты с местными партнерами приостановились, а специалистов «стали чаще задействовать в других странах, входящих в регион Евразия», говорили источники «Ведомостей».