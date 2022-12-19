«Коммерсантъ» узнал о закрытии корпоративного подразделения Huawei в России
Данное подразделение также раньше отвечало за поставки заказчикам в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию, Монголию, Таджикистан, Туркмению и Узбекистан. Как писали в ноябре «Ведомости», Huawei решила раздробить корпоративное подразделение в регионе Евразия на две части. Предполагалось, что российско-белорусское подразделение останется в Москве, а работу Huawei Enterprise во всех остальных странах СНГ теперь будет курировать штаб-квартира вендора в Бахрейне.
Как отмечает «Коммерсантъ», в российском подразделении работали около 2000 человек, части из них предложено перевестись в страны СНГ, большинство же будут уволены, офис при этом сохранится номинально, поскольку компания готова вернуться после окончания боевых действий на Украине.
По информации одного из источников издания, решение Huawei связано с риском вторичных санкций, поскольку поставляемое ей оборудование может использоваться в госсекторе. Компания сохранит свои центры исследований и разработок в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Новосибирске, а также бизнес продаж потребительской электроники.
С технической поддержкой проблем после расформирования Huawei Enterprise возникнуть не должно, считают опрошенные изданием эксперты, поскольку она производится дистрибуторами, которые нанимали сотрудников уходящих из РФ иностранных компаний. Однако покупать оборудование теперь станет сложнее, поскольку «параллельный импорт не может обеспечить необходимую скорость и ассортимент», рассказал газете первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.
Как писали ранее «Ведомости», доходы всего направления Enterprise за 2021 г. составили 102,4 млрд юаней (876 млрд руб.), или 16,1% от общей выручки компании. В выручке региона Евразия доля России составляла порядка 70%, а на остальные страны СНГ приходилось не более 30%. По оценке гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, выручка российской «дочки» Huawei Enterprise составляет примерно 115–130 млрд руб. без учета самостоятельного импорта.
Huawei начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г. Тогда речь шла о «длительных командировках» отдельных специалистов в Казахстан и Узбекистан. Это было связано с тем, что нагрузка на проектах в России снизилась, некоторые контракты с местными партнерами приостановились, а специалистов «стали чаще задействовать в других странах, входящих в регион Евразия», говорили источники «Ведомостей».