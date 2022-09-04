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Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в Казахстан

Это может привести к сокращению выручки вендора на постсоветском пространстве
Марина Тюняева (Бочкарёва) Анастасия Курашева
Перевод сотрудников Huawei из России — вынужденная мера для компании / Евгений Разумный / Ведомости

Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании, и подтвердил один из партнеров Huawei в России. В пресс-службе Huawei не стали комментировать эту информацию.

Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г., утверждает собеседник, близкий к компании. В частности, речь идет о переездах в Казахстан и Узбекистан. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – говорит источник. По его словам, часть российских менеджеров также «направлена в длительные командировки». Эту информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник в компании – партнере Huawei в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных