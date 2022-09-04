Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в Казахстан

Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в КазахстанЭто может привести к сокращению выручки вендора на постсоветском пространстве
Китайский производитель электроники Huawei релоцировал часть сотрудников из России в Казахстан и Узбекистан и переориентировал их на работу в странах СНГ, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к компании, и подтвердил один из партнеров Huawei в России. В пресс-службе Huawei не стали комментировать эту информацию.
Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г., утверждает собеседник, близкий к компании. В частности, речь идет о переездах в Казахстан и Узбекистан. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – говорит источник. По его словам, часть российских менеджеров также «направлена в длительные командировки». Эту информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник в компании – партнере Huawei в России.