Huawei вынужденно переводит сотрудников из России в Казахстан

Китайская компания начала перераспределять российских сотрудников на работу в странах СНГ с весны 2022 г., утверждает собеседник, близкий к компании. В частности, речь идет о переездах в Казахстан и Узбекистан. «Часть из этих сотрудников – менеджеры и руководители подразделений Huawei из Китая, которые в начале года были направлены в Россию, но впоследствии были перенаправлены в другие страны СНГ», – говорит источник. По его словам, часть российских менеджеров также «направлена в длительные командировки». Эту информацию «Ведомостям» подтвердил собеседник в компании – партнере Huawei в России.