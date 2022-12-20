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Госдума приняла законопроект о втором этапе программы инвестквот на минтай, сельдь и краба

Ведомости

Депутаты Государственной думы приняли сразу во втором и третьем чтениях законопроект о втором этапе программы инвестиционных квот. Об этом «Ведомостям» рассказали в отраслевых объединениях — Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ). 

Законопроект предусматривает изъятие и распределение на торгах в 2023 г. прав на добычу 24% от общего допустимого улова минтая и сельди на Дальнем Востоке и 50% краба. В первоначальной версии планировалось также выставить на продажу 100% квот на добычу моллюсков, но впоследствии этот вид ресурса изъяли из документа. 

19 декабря отраслевые объединения обратились с открытым письмом к депутатам Госдумы с просьбой поддержать перенос начала второго этапа инвестквот на 1 января 2026 г. Под обращением подписались руководители ВАРПЭ, Ассоциации добытчиков минтая, Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, Союза рыбопромышленников Севера, Ассоциации добытчиков краба, Магаданской ассоциации рыбопромышленников, Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья. 

Принятая редакция законопроекта отличается от той, что была рассмотрена согласительной комиссией ранее, рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. В частности, предложенные сенаторами и депутатами поправки об отсрочке до 1 января 2026 г. запуска программы в части выделения квот на добычу рыбы под строительство флота и по крабовым аукционам не приняты.

Законопроект даст возможность продолжить обновление промыслового флота, не потерять темпов и не допустить разрыва в загрузке верфей, считает президент АСРФ (объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и «Норебо», поддерживают законопроект) Алексей Осинцев. По его словам, с учетом процедур подачи и отбора заявок к строительству рыбопромысловых судов по новым заказам верфи смогут приступить через полтора-два года. К этому времени освободятся стапели (пандусы на берегу, по которым суда или лодки могут перемещаться в воду и из воды. — «Ведомости») от заказов первого этапа, уверен Осинцев.

Ранее по теме: Рыбопромышленники могут уволить сотрудников в случае изъятия прав на добычу рыбы и краба

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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