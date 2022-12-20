Госдума приняла законопроект о втором этапе программы инвестквот на минтай, сельдь и краба

Законопроект даст возможность продолжить обновление промыслового флота, не потерять темпов и не допустить разрыва в загрузке верфей, считает президент АСРФ (объединяет структуры Русской рыбопромышленной компании, «Русского краба» и «Норебо», поддерживают законопроект) Алексей Осинцев. По его словам, с учетом процедур подачи и отбора заявок к строительству рыбопромысловых судов по новым заказам верфи смогут приступить через полтора-два года. К этому времени освободятся стапели (пандусы на берегу, по которым суда или лодки могут перемещаться в воду и из воды. — «Ведомости») от заказов первого этапа, уверен Осинцев.