Глеб Франк продал оставшуюся долю в «Русской рыбопромышленной компании»

Франк попал под санкции США 24 марта этого года. В тот же день стало известно, что он продал 70,09% в РРПК топ-менеджерам компании — Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Они же стали собственниками 70,1% и ГК «Русский краб». В сообщении компании тогда тоже утверждалось, что сделка проходила по рыночной цене. На 21 декабря Франк пока сохраняет за собой 29,9% в «Русском крабе».