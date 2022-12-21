Глеб Франк продал оставшуюся долю в «Русской рыбопромышленной компании»
Зять бизнесмена Геннадия Тимченко Глеб Франк окончательно вышел из состава участников «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), следует из данных ЕГРЮЛ. В самой РРПК подтвердили «Ведомостям», что один из основателей компании продал 29,9% долей партнерам-совладельцам, которые консолидировали 100% уставного капитала группы через «Ост инвест холдинг». Сделка была осуществлена на рыночных условиях, добавил представитель, не уточнив сумму.
Франк попал под санкции США 24 марта этого года. В тот же день стало известно, что он продал 70,09% в РРПК топ-менеджерам компании — Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Они же стали собственниками 70,1% и ГК «Русский краб». В сообщении компании тогда тоже утверждалось, что сделка проходила по рыночной цене. На 21 декабря Франк пока сохраняет за собой 29,9% в «Русском крабе».
РРПК называет себя одним из лидеров по добычи минтая в России и в мире. Общий объем квоты на добычу водных биоресурсов — 325 400 т.