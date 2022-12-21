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Глеб Франк продал оставшуюся долю в «Русской рыбопромышленной компании»

Ведомости

Зять бизнесмена Геннадия Тимченко Глеб Франк окончательно вышел из состава участников «Русской рыбопромышленной компании» (РРПК), следует из данных ЕГРЮЛ. В самой РРПК подтвердили «Ведомостям», что один из основателей компании продал 29,9% долей партнерам-совладельцам, которые консолидировали 100% уставного капитала группы через «Ост инвест холдинг». Сделка была осуществлена на рыночных условиях, добавил представитель, не уточнив сумму.

Франк попал под санкции США 24 марта этого года. В тот же день стало известно, что он продал 70,09% в РРПК топ-менеджерам компании — Евгению Орлову, Антону Черткову, Александру Сапожникову, Савелию Карпухину и Станиславу Аксенову. Они же стали собственниками 70,1% и ГК «Русский краб». В сообщении компании тогда тоже утверждалось, что сделка проходила по рыночной цене. На 21 декабря Франк пока сохраняет за собой 29,9% в «Русском крабе».

РРПК называет себя одним из лидеров по добычи минтая в России и в мире. Общий объем квоты на добычу водных биоресурсов — 325 400 т.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных