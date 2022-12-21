Мордашов продал долю в банке «Россия»

ЕС ввел санкции в отношении Мордашова 28 февраля 2022 г., позднее бизнесмен попал в санкционные списки Австралии и США. В объяснении санкций ЕС утверждал, что бизнесмен «извлекает выгоду от своих связей с людьми, принимающими решения в России». В пример приводилось то, что его холдинг «Севергрупп» по состоянию на 2017 г. владел 5,4% банка «Россия», который считается «личным банком государственного руководства России» и имеет допофисы в Крыму.