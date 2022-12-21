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Бизнес

Мордашов продал долю в банке «Россия»

Ведомости

Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов перестал владеть долей в банке «Россия», сообщил «Ведомостям» его представитель.

«На текущий момент Алексей Мордашов не владеет долей в банке «Россия», — сказал он, не уточнив, когда, кому и за какую сумму была продана либо передана доля.

Ранее канадская газета The Globe and Mail написала об этом в контексте призывов местных парламентариев к тому, чтобы ввести санкции в отношении Мордашова и золотодобытчика Nordgold, которым владеет его семья.

Nordgold через свою канадскую дочернюю компанию Northquest владеет лицензией на разработку золоторудного месторождения Pistol Bay в провинции Нунавут на севере Канады. Проект находится на стадии геологоразведки.

ЕС ввел санкции в отношении Мордашова 28 февраля 2022 г., позднее бизнесмен попал в санкционные списки Австралии и США. В объяснении санкций ЕС утверждал, что бизнесмен «извлекает выгоду от своих связей с людьми, принимающими решения в России». В пример приводилось то, что его холдинг «Севергрупп» по состоянию на 2017 г. владел 5,4% банка «Россия», который считается «личным банком государственного руководства России» и имеет допофисы в Крыму.

Банк «Россия» попал под санкции США еще в марте 2014 г. — тогда же под ограничения попал крупнейший совладелец и председатель совета директоров Юрий Ковальчук. На тот момент бизнесмену принадлежало 40,33% голосующих акций «России», «Севергрупп» принадлежало 5,5% акций банка по состоянию на 2014 г. (голосующих — 5,9%). Также среди других акционеров банка были Николай Шамалов, «Трансойл СНГ» (7,49%), «Сургутнефтегаз" (5,55%). Сейчас банк не раскрывает акционеров.

По данным «Интерфакс ЦЭА», «Россия» занимала 12-е место среди российских банков по активам по итогам 2021 г. (1,3 трлн руб.). Собственный капитал банка составлял 114 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных