Eni объявила об открытии нового месторождения газа у берегов Египта
В восточной части Средиземного моря на шельфе в Египте обнаружено газовое месторождение, сообщила итальянская энергетическая компания Eni, которая работает в Египте с 1954 г.
«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», — говорится в заявлении.
Скважина Nargis-1 была пробурена на глубине 309 м буровым судном Stena Forth. Месторождение можно развивать, используя близость к существующим объектам Eni, рассказали в компании.
Eni присутствует в Египте с 1954 г. и работает в африканской стране через дочернюю компанию IEOC. Предприятие участвует в ряде «инициатив, направленных на обезуглероживание египетского энергетического сектора, включая разработку заводов по производству возобновляемых источников энергии, сельскохозяйственного сырья для биопереработки», говорится на сайте компании.
В августе 2015 г. в Средиземном море у побережья Египта было открыто газовое месторождение Зохр. Руководитель Eni Клаудио Дескальци говорил, что благодаря ему Египет сможет обойтись без импортного газа по крайней мере в течение 10 лет.
В конце декабря 2022 г. турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море запасы природного газа объемом 58 млрд куб. м на глубине чуть более 3000 м, сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.