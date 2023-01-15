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Eni объявила об открытии нового месторождения газа у берегов Египта

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В восточной части Средиземного моря на шельфе в Египте обнаружено газовое месторождение, сообщила итальянская энергетическая компания Eni, которая работает в Египте с 1954 г. 

«Eni объявляет о значительном открытии нового газового месторождения в разведочной скважине Nargis-1, расположенной в концессии шельфа Наргис в восточном Средиземном море, на шельфе Египта», — говорится в заявлении.

Скважина Nargis-1 была пробурена на глубине 309 м буровым судном Stena Forth. Месторождение можно развивать, используя близость к существующим объектам Eni, рассказали в компании.

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Eni присутствует в Египте с 1954 г. и работает в африканской стране через дочернюю компанию IEOC. Предприятие участвует в ряде «инициатив, направленных на обезуглероживание египетского энергетического сектора, включая разработку заводов по производству возобновляемых источников энергии, сельскохозяйственного сырья для биопереработки», говорится на сайте компании.

В августе 2015 г. в Средиземном море у побережья Египта было открыто газовое месторождение Зохр. Руководитель Eni Клаудио Дескальци говорил, что благодаря ему Египет сможет обойтись без импортного газа по крайней мере в течение 10 лет.

В конце декабря 2022 г. турецкое буровое судно «Фатих» обнаружило в Черном море запасы природного газа объемом 58 млрд куб. м на глубине чуть более 3000 м, сообщал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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