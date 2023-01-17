Fix Price вышел на рынок Монголии
Первые два магазина дискаунтера Fix Price появились в столице Монголии – Улан-Баторе, они открылись по схеме франчайзинга, заявил ритейлер. Доставка в магазины Fix Price в Монголии будет осуществляться франчайзинговым партнером автотранспортом из РЦ в Новосибирске, говорится в сообщении пресс-службы, с которым ознакомились «Ведомости».
Для Fix Price Монголия стала восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети. Ритейлер напрямую или через франчайзи представлен, помимо России, в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии. «Планы по дальнейшему расширению сети в Монголии будут приняты на основе анализа первых итогов работы», — говорит директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин.
Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). Она управляет 5462 магазинами и 10 распределительными центрами (данные по итогам трех кварталов 2022 г.). Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В 2021 г. владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб.