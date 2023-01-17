Fix Price вышел на рынок Монголии

Для Fix Price Монголия стала восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети. Ритейлер напрямую или через франчайзи представлен, помимо России, в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии. «Планы по дальнейшему расширению сети в Монголии будут приняты на основе анализа первых итогов работы», — говорит директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин.