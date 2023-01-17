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Бизнес

Fix Price вышел на рынок Монголии

Ведомости

Первые два магазина дискаунтера Fix Price появились в столице Монголии – Улан-Баторе, они открылись по схеме франчайзинга, заявил ритейлер. Доставка в магазины Fix Price в Монголии будет осуществляться франчайзинговым партнером автотранспортом из РЦ в Новосибирске, говорится в сообщении пресс-службы, с которым ознакомились «Ведомости».

Для Fix Price Монголия стала восьмой по счету страной, в которой работают магазины сети. Ритейлер напрямую или через франчайзи представлен, помимо России, в Казахстане, Белоруссии, Латвии, Грузии, Узбекистане и Киргизии. «Планы по дальнейшему расширению сети в Монголии будут приняты на основе анализа первых итогов работы», — говорит директор департамента управления магазинами Fix Price Владимир Погонин.

Fix Price – сеть магазинов-дискаунтеров с фиксированными ценами (до 349 руб.). Она управляет 5462 магазинами и 10 распределительными центрами (данные по итогам трех кварталов 2022 г.). Крупнейшие акционеры Fix Price – основатели ритейлера «Копейка» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин. В 2021 г. владельцы ритейлера привлекли в ходе IPO на Лондонской фондовой бирже $2 млрд. Выручка сети по МСФО в первом полугодии 2022 г. составила 132 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных