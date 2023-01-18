Brand Finance: Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире
Онлайн-ритейлер Amazon обогнал корпорацию Apple, став самым дорогим брендом в мире, несмотря на потерю $51 млрд по итогам прошлого года, следует из доклада Brand Finance Global 500.
«Amazon вернула себе первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, несмотря на то что в этом году стоимость ее бренда упала на 15% с $350,3 млрд до $299,3 млрд», — сказано в отчете.
Уточняется, что падение стоимости компании связано с увеличением сроков доставки и, как следствие, снижением уровня доверия к компании со стороны клиентов. Также падение стоимости компании могло быть вызвано снижением потребности в онлайн-магазинах на фоне снятия коронавирусных ограничений и возвращения к привычному образу жизни.
Apple по итогам года потеряла 16% стоимости и заняла второе место. Сейчас компания оценивается в $297,5 млрд вместо $355,1 млрд годом ранее. «Падение стоимости бренда в этом году связано с падением прогнозируемой выручки, поскольку ожидается, что нарушенная цепочка поставок товаров и ограниченный рынок труда ограничат поставки ее основных аппаратных продуктов», — сказано в докладе.
Основатель Amazon Джефф Безос был первым человеком, который смог заработать $200 млрд, однако в январе 2021 г. его опередил основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск, который стал самым богатым человеком в мире. В начале ноября 2021 г. состояние бизнесмена достигло максимума в $340 млрд, однако уже к концу 2022 г. Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд. Его состояние оценивается в $137 млрд, писал Bloomberg. Сейчас Безос находится на четвертом месте в рейтинге Bloomberg среди богатейших людей, его состояние оценивается в $119 млрд. Первая строчка принадлежит главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, состояние которого оценивается в $187 млрд.