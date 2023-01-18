Brand Finance: Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Основатель Amazon Джефф Безос был первым человеком, который смог заработать $200 млрд, однако в январе 2021 г. его опередил основатель Tesla и владелец Twitter Илон Маск, который стал самым богатым человеком в мире. В начале ноября 2021 г. состояние бизнесмена достигло максимума в $340 млрд, однако уже к концу 2022 г. Маск стал первым в истории человеком, потерявшим $200 млрд. Его состояние оценивается в $137 млрд, писал Bloomberg. Сейчас Безос находится на четвертом месте в рейтинге Bloomberg среди богатейших людей, его состояние оценивается в $119 млрд. Первая строчка принадлежит главе Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернару Арно, состояние которого оценивается в $187 млрд.