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Bloomberg: Apple отложила выпуск очков дополненной реальности

Ведомости

Корпорация Apple отложила выпуск очков дополненной реальности из-за технических проблем. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает инсайдер и репортер издания Марк Гурман, Apple собиралась представить очки AR сразу после дебюта гарнитуры смешанной реальности. Однако компания пересмотрела планы, теперь Apple намерена выпустить более дешевую версию гарнитуры в 2024 г. или начале 2025 г. В Apple отказались от комментариев.

Уже весной 2023 г. корпорация может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности Reality Pro, писал Гурман в начале января. По его словам, в продажу устройство должно поступить уже осенью. Гарнитура будет оснащена современными дисплеями с высоким разрешением, более 10 камерами и датчиками, а также процессором M2, который Apple представила летом 2022 г.

Инсайдер уточнил, что стоимость гаджета составит около $3000. Гурман отметил, что высокая цена может сделать устройство Apple «нишевым продуктом».

29 августа 2022 г. Apple через стороннюю компанию подала заявки о регистрации трех товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor в юрисдикциях разных стран, в том числе в Великобритании, Канаде, США, Евросоюзе и др. На тот момент заявки не были одобрены.

Накануне, 17 января, корпорация представила обновленные ноутбуки MacBook Pro. Устройства выпущены в двух вариантах — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Кроме того, Apple оснастила гаджеты процессорами собственного производства M2 Pro и M2 Max. Также данные чипы получил обновленный системный блок Mac mini.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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