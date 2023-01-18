Bloomberg: Apple отложила выпуск очков дополненной реальности
Корпорация Apple отложила выпуск очков дополненной реальности из-за технических проблем. Об этом сообщает Bloomberg.
Как отмечает инсайдер и репортер издания Марк Гурман, Apple собиралась представить очки AR сразу после дебюта гарнитуры смешанной реальности. Однако компания пересмотрела планы, теперь Apple намерена выпустить более дешевую версию гарнитуры в 2024 г. или начале 2025 г. В Apple отказались от комментариев.
Уже весной 2023 г. корпорация может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности Reality Pro, писал Гурман в начале января. По его словам, в продажу устройство должно поступить уже осенью. Гарнитура будет оснащена современными дисплеями с высоким разрешением, более 10 камерами и датчиками, а также процессором M2, который Apple представила летом 2022 г.
Инсайдер уточнил, что стоимость гаджета составит около $3000. Гурман отметил, что высокая цена может сделать устройство Apple «нишевым продуктом».
29 августа 2022 г. Apple через стороннюю компанию подала заявки о регистрации трех товарных марок Reality Pro, Reality One и Reality Processor в юрисдикциях разных стран, в том числе в Великобритании, Канаде, США, Евросоюзе и др. На тот момент заявки не были одобрены.
Накануне, 17 января, корпорация представила обновленные ноутбуки MacBook Pro. Устройства выпущены в двух вариантах — с дисплеями диагональю 14 и 16 дюймов. Кроме того, Apple оснастила гаджеты процессорами собственного производства M2 Pro и M2 Max. Также данные чипы получил обновленный системный блок Mac mini.