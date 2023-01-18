Bloomberg: Apple отложила выпуск очков дополненной реальности

Уже весной 2023 г. корпорация может представить гарнитуру виртуальной и смешанной реальности Reality Pro, писал Гурман в начале января. По его словам, в продажу устройство должно поступить уже осенью. Гарнитура будет оснащена современными дисплеями с высоким разрешением, более 10 камерами и датчиками, а также процессором M2, который Apple представила летом 2022 г.