Товары «М.Видео»–«Эльдорадо» стали доступны с доставкой и самовывозом на «Яндекс Маркете»
Товары группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» стали доступны на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» с доставкой и самовывозом, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера.
«Ритейлер стал крупнейшим партнером маркетплейса по числу магазинов с самовывозом. Теперь при заказе на маркетплейсе товары “М.Видео” и “Эльдорадо” можно получить самовывозом в 10 000 пунктов выдачи “Яндекс.Маркета” по всей России. Товары “Эльдорадо” можно будет получить в более чем 640 магазинах сети по всей России», – сказано в сообщении.
Уточняется, что «М.Видео-Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет» предлагают два способа доставки товаров. В частности, заказ можно будет забрать самостоятельно в день его оформления из магазинов «Эльдорадо». При этом самовывоз будет доступен уже через 30 минут после обработки заказа. Также покупатель сможет забрать товар в любое удобное время из пунктов выдачи заказа или оформить доставку через курьеров – партнеров «Яндекс.Маркета», который доставит заказ напрямую клиенту. Предполагается, что в ближайшее время будет запущена функция экспресс-доставки за 1-2 часа.
О том, что «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве с «Яндекс.Маркетом» и вернутся на маркетплейс, «Ведомости» сообщали в мае 2022 г.
У «М.Видео» также уже была витрина на «Яндекс.Маркете», но в декабре 2014 г. ритейлер ушел с площадки. По словам бывшего топ-менеджера «М.Видео», «Яндекс.Маркет» в тот период был ориентирован на работу с малым и средним бизнесом и понижал «М.Видео» в выдаче, несмотря на большие вложения в рекламу ритейлера на площадке. Еще одной причиной отказа от партнерства была активная борьба «М.Видео» с серым импортом, добавил собеседник. По его словам, с учетом того что параллельный импорт оказался легализован, решение компании вернуться на площадку может означать смену курса.