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Товары «М.Видео»–«Эльдорадо» стали доступны с доставкой и самовывозом на «Яндекс Маркете»

Ведомости

Товары группы компаний «М.Видео-Эльдорадо» стали доступны на маркетплейсе «Яндекс.Маркет» с доставкой и самовывозом, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе ритейлера. 

«Ритейлер стал крупнейшим партнером маркетплейса по числу магазинов с самовывозом. Теперь при заказе на маркетплейсе товары “М.Видео” и “Эльдорадо” можно получить самовывозом в 10 000 пунктов выдачи “Яндекс.Маркета” по всей России. Товары “Эльдорадо” можно будет получить в более чем 640 магазинах сети по всей России», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что «М.Видео-Эльдорадо» и «Яндекс.Маркет» предлагают два способа доставки товаров. В частности, заказ можно будет забрать самостоятельно в день его оформления из магазинов «Эльдорадо». При этом самовывоз будет доступен уже через 30 минут после обработки заказа. Также покупатель сможет забрать товар в любое удобное время из пунктов выдачи заказа или оформить доставку через курьеров – партнеров «Яндекс.Маркета», который доставит заказ напрямую клиенту. Предполагается, что в ближайшее время будет запущена функция экспресс-доставки за 1-2 часа.

О том, что «М.Видео-Эльдорадо» договорились о партнерстве с «Яндекс.Маркетом» и вернутся на маркетплейс, «Ведомости» сообщали в мае 2022 г. 

«М.Видео-Эльдорадо» стала последним крупным продавцом техники, который решил присоединиться к «Яндекс.Маркету». Исключение – сеть DNS, которая ушла с площадки в 2018 г. из-за желания «дистанцироваться от серого сектора», как писал тогда РБК со ссылкой на официальных представителей компании.

У «М.Видео» также уже была витрина на «Яндекс.Маркете», но в декабре 2014 г. ритейлер ушел с площадки. По словам бывшего топ-менеджера «М.Видео», «Яндекс.Маркет» в тот период был ориентирован на работу с малым и средним бизнесом и понижал «М.Видео» в выдаче, несмотря на большие вложения в рекламу ритейлера на площадке. Еще одной причиной отказа от партнерства была активная борьба «М.Видео» с серым импортом, добавил собеседник. По его словам, с учетом того что параллельный импорт оказался легализован, решение компании вернуться на площадку может означать смену курса.

Ранее по теме: Товары из магазинов «М.видео» и «Эльдорадо» начнут продаваться на «Яндекс.Маркете»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных