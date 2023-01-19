Товары «М.Видео»–«Эльдорадо» стали доступны с доставкой и самовывозом на «Яндекс Маркете»

У «М.Видео» также уже была витрина на «Яндекс.Маркете», но в декабре 2014 г. ритейлер ушел с площадки. По словам бывшего топ-менеджера «М.Видео», «Яндекс.Маркет» в тот период был ориентирован на работу с малым и средним бизнесом и понижал «М.Видео» в выдаче, несмотря на большие вложения в рекламу ритейлера на площадке. Еще одной причиной отказа от партнерства была активная борьба «М.Видео» с серым импортом, добавил собеседник. По его словам, с учетом того что параллельный импорт оказался легализован, решение компании вернуться на площадку может означать смену курса.