«Газпром» сократил транзит газа через Украину на 23%

Объем подачи «Газпромом» газа в ЕС через Украину снижается с начала января 2023 г. В конце декабря объем среднесуточной прокачки через «Суджу» составлял в районе 42,4 млн куб. м, 31 декабря этот показатель снизился до 41,2 млн куб. м, увеличившись затем 1 января до 43,5 млн куб. м, после чего начал последовательно снижаться. 5 января «Газпром» подал через «Суджу» 37,6 млн куб. м газа.