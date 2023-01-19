«Газпром» сократил транзит газа через Украину на 23%
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 25,1 млн кубометров на 19 января. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена», — заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
Ранее о снижении объемов прокачки газа сообщил «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ). В компании заявили, что приняли от «Газпрома» заявку на транзит через «Суджу» в объеме 24,4 млн куб. м.
С мая 2022 г. Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС «Сохрановка». Причиной, по словам украинских властей, является то, что она находится на территории ЛНР под контролем России.
Объем подачи «Газпромом» газа в ЕС через Украину снижается с начала января 2023 г. В конце декабря объем среднесуточной прокачки через «Суджу» составлял в районе 42,4 млн куб. м, 31 декабря этот показатель снизился до 41,2 млн куб. м, увеличившись затем 1 января до 43,5 млн куб. м, после чего начал последовательно снижаться. 5 января «Газпром» подал через «Суджу» 37,6 млн куб. м газа.
С 6 января через Украину в Европу шло 35,5 млн куб. м газа. Однако 16 января прокачка сократилась до 35,4 млн куб. м. 17 и 18 января она составила 32,6 млн куб. м.
Экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам: по одной из веток «Турецкого потока» и транзитом через Украину. Поставки по «Северному потоку» невозможны из-за подрыва газопровода в конце сентября 2022 г.
При этом запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы остаются рекордными для зимнего периода. По состоянию на 17 января они составляют 80,59%, следует из данных Gas Infrastructure Europe (GIE). Такие цифры объясняются теплой погодой. В то же время на этой неделе в Европе прогнозируется значительное похолодание, в некоторых странах температура опустится ниже нуля.