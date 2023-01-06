Прокачка «Газпромом» газа в ЕС через Украину снижается с начала января
Объем подачи «Газпромом» газа на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области для транзита через Украину в Европу составит 6 января 35,5 млн куб. м, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 35,5 млн куб. м на 6 января», – сказал он.
Заявка на ГИС «Сохрановка», как и прежде, отклонена, добавили в компании. Заявки на прокачку газа через эту ГИС Украина прекратила принимать с мая из-за военных действий в Донбассе.
В конце декабря объем среднесуточной прокачки через «Суджу» составлял в районе 42,4 млн куб. м, 31 декабря этот показатель снизился до 41,2 млн куб. м, увеличившись затем 1 января до 43,5 млн куб. м, после чего начал последовательно снижаться. 5 января «Газпром» подал через «Суджу» 37,6 млн куб. м газа.
Действующий договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает в конце 2024 г. По его условиям, в 2020 г. «Газпром» должен был прокачать 65 млрд куб. м, а затем ежегодно по 40 млрд куб. м, или 109 млн куб. м в сутки. Тариф на транзит составляет $2,66 за 1000 куб. м газа на 100 км.
Экспорт российского газа в Европу сейчас осуществляется лишь по двум маршрутам – по одной из веток «Турецкого потока» (на 20 ноября – 29 млн куб. м в сутки) и транзитом через Украину.
Прокачка по трубопроводу «Северный поток» (мощность 55 млрд куб. м в год) была полностью остановлена в конце августа из-за неисправности газоперекачивающего оборудования Siemens. 26 сентября «Северный поток» и незапущенный «Северный поток — 2» были повреждены в результате диверсии в водах Дании и Швеции. Введенные против России из-за СВО на Украине санкции привели к невозможности прокачки по газопроводу «Ямал — Европа» (мощность — 32,9 млрд куб. м в год), которая фактически остановилась с конца прошлого года.