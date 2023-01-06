Прокачка «Газпромом» газа в ЕС через Украину снижается с начала января

Действующий договор между Россией и Украиной о транзите газа истекает в конце 2024 г. По его условиям, в 2020 г. «Газпром» должен был прокачать 65 млрд куб. м, а затем ежегодно по 40 млрд куб. м, или 109 млн куб. м в сутки. Тариф на транзит составляет $2,66 за 1000 куб. м газа на 100 км.