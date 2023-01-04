«Газпром» сообщил о новом рекорде суточного экспорта в Китай
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 января 2023 г. компания вышла на принципиально новый уровень поставок газа в Китай.
«Вместе с тем, уже 1 и 3 января «Газпром» превысил этот уровень (3 января – на 0,45%)», — рассказали 4 января в пресс-службе «Газпрома», не уточняя, о каком объеме поставок идет речь.
Миллер в опубликованном 2 января заявлении компании отмечал, что перспективы роста потребления газа в мире связаны главным образом с Азией, в первую очередь – с Китаем, и на этом направлении «Газпром» усиливает свои позиции. По словам главы «Газпрома», в 2022 г. по просьбе Пекина поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, в итоге компания превысила свои годовые обязательства.
«Газпром», как отмечалось, намерен поставлять газ в КНР еще по двум маршрутам: с Дальнего Востока и через Монголию. Как уточнили в компании, по первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Ежегодно «Газпром» сможет поставлять по трем маршрутам около 100 млрд куб. газа.
«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. В 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.