«Газпром» сообщил о новом рекорде суточного экспорта в Китай

«Газпром» поставляет трубопроводный газ в Китай по газопроводу «Сила Сибири» с 2019 г. По данным «РИА Новости», в 2020 г. поставки газа на китайский рынок составили 4,1 млрд куб. м, а в 2021 г. — 10,4 млрд куб. м. В 2025 г. ожидается выход на проектную годовую мощность в 38 млрд куб. м.