Миллер заявил о снижении поставок газа в дальнее зарубежье до 100 млрд кубометров

«Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 г. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай» — сказал Миллер, назвав газовый рынок Китая самым перспективным.