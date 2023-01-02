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Миллер заявил о снижении поставок газа в дальнее зарубежье до 100 млрд кубометров

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По итогам прошлого года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Его заявление опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».

«Что касается добычи газа, в 2022 г. она составила 412,6 млрд куб. м. В страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа», — сообщил Миллер.

По итогам 2021 г., как ранее отмечал глава компании, «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. в Евросоюз из России было экспортировано 155 млрд куб. м газа, 140 млрд из которых приходилось на трубопроводные поставки «Газпрома».

В первом в 2023 г. заявлении Миллер также рассказал, что компания основательно подготовилась к зиме: российские газохранилища были заполнены до очередного рекордного уровня – 72,662 млрд куб. м. 

Компания при этом наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Миллер напомнил, что по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, в итоге годовые обязательства удалось превысить. 

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«Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 г. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай» — сказал Миллер, назвав газовый рынок Китая самым перспективным.

«Газпром» намерен поставлять газ в КНР еще по двум маршрутам: с Дальнего Востока и через Монголию. Как уточнили в компании, по первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Ежегодно «Газпром» сможет поставлять по трем маршрутам около 100 млрд куб. газа.

Ранее «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб., которая предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.

В декабре Миллер назвал 2022 год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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