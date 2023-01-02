Миллер заявил о снижении поставок газа в дальнее зарубежье до 100 млрд кубометров
По итогам прошлого года «Газпром» поставил в страны дальнего зарубежья 100,9 млрд куб. м газа, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер. Его заявление опубликовано в Telegram-канале «Газпрома».
«Что касается добычи газа, в 2022 г. она составила 412,6 млрд куб. м. В страны дальнего зарубежья «Газпром» поставил 100,9 млрд куб. м газа», — сообщил Миллер.
По итогам 2021 г., как ранее отмечал глава компании, «Газпром» экспортировал в дальнее зарубежье 185,1 млрд куб. м газа. По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), в 2021 г. в Евросоюз из России было экспортировано 155 млрд куб. м газа, 140 млрд из которых приходилось на трубопроводные поставки «Газпрома».
В первом в 2023 г. заявлении Миллер также рассказал, что компания основательно подготовилась к зиме: российские газохранилища были заполнены до очередного рекордного уровня – 72,662 млрд куб. м.
Компания при этом наращивает экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Миллер напомнил, что по просьбе китайской стороны поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, в итоге годовые обязательства удалось превысить.
«Более того, также по просьбе китайских коллег, мы 31 декабря, то есть на несколько дней раньше срока, вышли на поставку суточных объемов, предусмотренных контактом для следующего года. Таким образом, с 1 января 2023 г. «Газпром» вышел на принципиально новый уровень поставок газа в Китай» — сказал Миллер, назвав газовый рынок Китая самым перспективным.
«Газпром» намерен поставлять газ в КНР еще по двум маршрутам: с Дальнего Востока и через Монголию. Как уточнили в компании, по первому подписан контракт, второй маршрут прорабатывается. Ежегодно «Газпром» сможет поставлять по трем маршрутам около 100 млрд куб. газа.
Ранее «Газпром» утвердил инвестиционную программу в объеме 2,3 трлн руб., которая предусматривает средства для финансирования приоритетных проектов, в том числе для дальнейшего развития новых центров газодобычи – Ямальского, Якутского и Иркутского, магистрального газопровода «Сила Сибири», газоперерабатывающего комплекса «Газпрома», а также проектов, обеспечивающих пиковый баланс газа.
В декабре Миллер назвал 2022 год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.