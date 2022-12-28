Миллер заявил, что «Газпром» выплатит более 5 трлн рублей налогов в 2022 году

На предновогоднем селекторном совещании Миллер также рассказал, что «Газпром» добудет 412,6 млрд куб. м газа по итогам 2022 г., поставки в дальнее зарубежье составят 100,9 млрд куб. м, а российским потребителям – 243,1 млрд куб. м. Миллер назвал завершающийся год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.