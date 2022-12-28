Миллер заявил, что «Газпром» выплатит более 5 трлн рублей налогов в 2022 году
В 2022 г. «Газпром» заплатит более 5 трлн руб. налогов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер на предновогоднем селекторном совещании холдинга.
« "Газпром" вносит колоссальный, огромный вклад в развитие экономики нашей страны. Вдумайтесь, мы в этом году в бюджеты разных уровней заплатим более 5 трлн руб. При этом сам "Газпром" чувствует себя абсолютно финансово устойчивым и выполняет все свои долговые обязательства», — заявил Миллер, слова которого передает пресс-служба компании.
О том, что «Газпром» в 2022 г. выплатит свыше 5 трлн руб. налогов, говорил в начале декабря начальник департамента «Газпрома» Карен Оганян. По его словам, компания станет крупнейшим налогоплательщиком страны по итогам текущего года. Тогда он отметил, что «Газпром» обеспечит одну пятую поступлений налогов в бюджет Санкт-Петербурга.
Зампредседателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов ранее оценивал объем налоговых платежей группы «Газпром» за 2021 г. в сумму порядка 3 трлн руб.
На предновогоднем селекторном совещании Миллер также рассказал, что «Газпром» добудет 412,6 млрд куб. м газа по итогам 2022 г., поставки в дальнее зарубежье составят 100,9 млрд куб. м, а российским потребителям – 243,1 млрд куб. м. Миллер назвал завершающийся год «очень-очень непростым», отметив, что падение мирового спроса на газ составило, по предварительным оценкам, 65 млрд куб. м, причем 55 млрд куб. м из них приходятся на 27 стран Европы.