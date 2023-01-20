Газета
Бизнес

В российском подразделении Nestle сменился генеральный директор

Ведомости

17 января генеральным директором российской «дочки» Nestle стал Денис Войтюк, следует из данных ЕГРЮЛ. Ранее он занимал должность директора по продажам в российском подразделении, сообщает «Коммерсантъ», обративший внимание на кадровые перестановки.

Войтюк сменил на посту гендиректора «Нестле Россия» Марсиаля Роллана, который возглавлял компанию с 2017 г. До этого Роллан также руководил французским подразделением Nestle. 

В пресс-службе «Нестле Россия» объяснили назвали смену гендиректора «частью регулярного кадрового цикла». Там пояснили, что Роллан вскоре выйдет на пенсию.

Nestle присутствует в России около 150 лет, отмечается на сайте компании. Это один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных. Среди брендов Nestle — KitKat, Nescafe, Nesquik, Gerber, Purina и др. В России у компании семь фабрик, в том числе в Перми, Вологде, Самаре и др.

В 2021 г. выручка российской «дочки» Nestle составила 189,57 млрд руб., увеличившись на 14,3% год к году. Чистая прибыль была 7,84 млрд руб. На фоне начала спецоперации России на Украине швейцарская Nestle приостановила поставки в страну, а также ограничила инвестиции.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных