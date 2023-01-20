В российском подразделении Nestle сменился генеральный директор
Войтюк сменил на посту гендиректора «Нестле Россия» Марсиаля Роллана, который возглавлял компанию с 2017 г. До этого Роллан также руководил французским подразделением Nestle.
В пресс-службе «Нестле Россия» объяснили назвали смену гендиректора «частью регулярного кадрового цикла». Там пояснили, что Роллан вскоре выйдет на пенсию.
Nestle присутствует в России около 150 лет, отмечается на сайте компании. Это один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных. Среди брендов Nestle — KitKat, Nescafe, Nesquik, Gerber, Purina и др. В России у компании семь фабрик, в том числе в Перми, Вологде, Самаре и др.
В 2021 г. выручка российской «дочки» Nestle составила 189,57 млрд руб., увеличившись на 14,3% год к году. Чистая прибыль была 7,84 млрд руб. На фоне начала спецоперации России на Украине швейцарская Nestle приостановила поставки в страну, а также ограничила инвестиции.