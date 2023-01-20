В российском подразделении Nestle сменился генеральный директор

Nestle присутствует в России около 150 лет, отмечается на сайте компании. Это один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, напитков и кормов для домашних животных. Среди брендов Nestle — KitKat, Nescafe, Nesquik, Gerber, Purina и др. В России у компании семь фабрик, в том числе в Перми, Вологде, Самаре и др.