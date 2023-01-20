Alphabet сократит около 12 000 сотрудников
В документе Пичаи взял на себя ответственность за грядущие сокращения, отметив, что в последние годы Alphabet быстро увеличила численность персонала, будучи в «иной экономической реальности», нежели сегодня.
Сокращения коснутся всех подразделений корпорации, попавшим под них сотрудникам уже разосланы электронные письма.
Всего два дня назад, 18 января, о намерении сократить 10 000 сотрудников (менее 5% штата) объявил и IT-гигант Microsoft. Увольнения пройдут до конца третьего квартала 2023 финансового года. Сокращенным работникам компания пообещала предоставить льготы и пособия, медицинскую страховку, которая будет действовать в течение шести месяцев после сокращения, а также помощь в переходе на новую работу.
Прошлой осенью американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией) сообщила, что уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек. Компания выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.