Alphabet сократит около 12 000 сотрудников

Прошлой осенью американская корпорация Meta (запрещена в России и признана экстремистской организацией) сообщила, что уволит 13% своих сотрудников, т. е. более 11 000 человек. Компания выплатит уволенным сотрудникам в качестве выходного пособия базовый оклад за 16 недель, а также по две дополнительные недели за каждый год работы в компании. Корпорация также откажется от всех неключевых трат и продлит мораторий на наем персонала до конца I квартала 2023 г.