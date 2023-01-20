Париж стал лидером среди городов по доходам от туризма в 2022 году

Согласно прогнозам WTTC, через десять лет первое место в этом рейтинге перейдет Пекину, который в 2032 г. сможет заработать около $77 млрд. Париж же опустится на третье место с доходами от туризма в размере $49 млрд. На втором месте окажется Шанхай с доходами почти $71 млрд. Также в рейтинге появятся Макао и Бангкок, а Нью-Йорк и Токио из него исчезнут. Такие изменения могут быть связаны с развитием туристической и транспортной инфраструктуры, а также с инвестициями в отельный бизнес на азиатском рынке.