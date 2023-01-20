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Париж стал лидером среди городов по доходам от туризма в 2022 году

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Париж занял первое место в рейтинге городов с самыми большими туристическими доходами по итогам 2022 г. Об этом сообщает АТОР со ссылкой на исследование о вкладе туризма в 2022 г. в экономику 82 крупнейших городов мира, которое провел Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC) совместно с Oxford Economics и Visa.

Согласно результатам исследования, вклад туризма в экономику Парижа составил почти $36 млрд. В тройку лидеров также вошли Пекин и Орландо, которые на туризме заработали $32,6 млрд и $31,1 млрд соответственно.

Шанхай занял четвертое место в рейтинге ($29,7 млрд), среди городов Китая в топ-10 вошел также Гуанчжоу на юге страны, он занял десятое место и по итогам прошлого года смог заработать $13,15 млрд на туризме. В рейтинг также попали Лас-Вегас ($22,99 млрд), Нью-Йорк ($21,09 млрд), Токио ($17,97), Мехико ($16,76 млрд) и Лондон ($14,92 млрд). 

Согласно прогнозам WTTC, через десять лет первое место в этом рейтинге перейдет Пекину, который в 2032 г. сможет заработать около $77 млрд. Париж же опустится на третье место с доходами от туризма в размере $49 млрд. На втором месте окажется Шанхай с доходами почти $71 млрд. Также в рейтинге появятся Макао и Бангкок, а Нью-Йорк и Токио из него исчезнут. Такие изменения могут быть связаны с развитием туристической и транспортной инфраструктуры, а также с инвестициями в отельный бизнес на азиатском рынке.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных