Toyota отзовет 47 000 автомобилей в России

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода.