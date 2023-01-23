Toyota отзовет 47 000 автомобилей в России
Официальное подразделение японского автоконцерна Toyota в России – ООО «Тойота мотор» – отзывает в стране 47 007 автомобилей из-за проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, передает пресс-служба Росстандарта.
В сообщении говорится, что под отзыв попадают модели Lexus, Toyota Camry, Corolla, ES 200, ES 250, ES 350, GX 460, Hiace, LC 300, LC Prado, LS 350, LS 500, LX 500D, LX 600, NX 250, NX 350, которые были проданы с 28 ноября 2020 г. по настоящее время.
Причина отзыва автомобилей – проблема с работой программного обеспечения модуля данных. «В случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях», – отметили в пресс-службе.
Помимо этого на некоторых автомобилях существует вероятность того, что самые последние данные о местоположении автомобиля могут быть не сохранены, если зажигание включается в течение нескольких минут после его выключения.
Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей. В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода.