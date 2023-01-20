«Известия»: Toyota возобновила поставки не подпавших под санкции запчастей

В пресс-службе российской «дочки» Toyota «Известиям» рассказали, что компания действительно снова поставляет ряд деталей в Россию, пока что в тестовом режиме. Там добавили, что наименование и количество запчастей меняются в зависимости от поставки, пояснив, что главной проблемой для полноценных поставок является «серьезное нарушение логистических цепочек». Информацию о параллельном импорте в компании комментировать отказались.