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«Известия»: Toyota возобновила поставки не подпавших под санкции запчастей

Ведомости

Концерн Toyota в конце 2022 г. возобновил поставки в Россию запчастей, которые не подпали под санкции, а также разрешил своим дилерам параллельный импорт деталей, которых ограничения коснулись. Об этом узнали «Известия» из хода судебных разбирательств компании с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором. 

В распоряжении издания оказалось письмо партнерам, подписанное генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций «Тойота мотор» Андреем Щербаковым. В документе, который автопроизводитель представил в суде, говорится, что Toyota возобновила прямые поставки запчастей, а также одобрила для дилеров параллельный импорт. В суде «Тойота мотор» подтвердила эту информацию, показав таможенные декларации, сообщили в ОПИ.

В пресс-службе российской «дочки» Toyota «Известиям» рассказали, что компания действительно снова поставляет ряд деталей в Россию, пока что в тестовом режиме. Там добавили, что наименование и количество запчастей меняются в зависимости от поставки, пояснив, что главной проблемой для полноценных поставок является «серьезное нарушение логистических цепочек». Информацию о параллельном импорте в компании комментировать отказались. 

В Минпромторге сообщили, что не планируют исключать продукцию Toyota из параллельного импорта. 

Председатель ОПИ Олег Павлов отметил, что действия автопроизводителя лишь подтверждают возможность поставок в РФ. По его словам, другие компании, которые ссылаются на «мифические трудности», сознательно нарушают права россиян и пытаются уйти от ответственности.

Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.  

В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода. 

При этом Toyota продолжила поддержку дилерской сети для обслуживания российских клиентов Toyota и Lexus. Источник «Известий», близкий к «Тойоте мотор», сказал, что компания по-прежнему сохраняет статус официального поставщика комплектующих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных