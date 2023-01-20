«Известия»: Toyota возобновила поставки не подпавших под санкции запчастей
Концерн Toyota в конце 2022 г. возобновил поставки в Россию запчастей, которые не подпали под санкции, а также разрешил своим дилерам параллельный импорт деталей, которых ограничения коснулись. Об этом узнали «Известия» из хода судебных разбирательств компании с «Общественной потребительской инициативой» (ОПИ) и Роспотребнадзором.
В распоряжении издания оказалось письмо партнерам, подписанное генеральным менеджером департамента поставки запасных частей и складских операций «Тойота мотор» Андреем Щербаковым. В документе, который автопроизводитель представил в суде, говорится, что Toyota возобновила прямые поставки запчастей, а также одобрила для дилеров параллельный импорт. В суде «Тойота мотор» подтвердила эту информацию, показав таможенные декларации, сообщили в ОПИ.
В пресс-службе российской «дочки» Toyota «Известиям» рассказали, что компания действительно снова поставляет ряд деталей в Россию, пока что в тестовом режиме. Там добавили, что наименование и количество запчастей меняются в зависимости от поставки, пояснив, что главной проблемой для полноценных поставок является «серьезное нарушение логистических цепочек». Информацию о параллельном импорте в компании комментировать отказались.
В Минпромторге сообщили, что не планируют исключать продукцию Toyota из параллельного импорта.
Председатель ОПИ Олег Павлов отметил, что действия автопроизводителя лишь подтверждают возможность поставок в РФ. По его словам, другие компании, которые ссылаются на «мифические трудности», сознательно нарушают права россиян и пытаются уйти от ответственности.
Toyota приостановила работу завода в Санкт-Петербурге в марте 2022 г. Такое решение было принято из-за нарушений в логистических цепочках поставок деталей.
В конце сентября Минпромторг сообщил, что компания решила закрыть предприятие. Информацию подтвердили в Toyota. В компании отметили, что после шести месяцев простоя не видят перспектив возобновления работы завода.
При этом Toyota продолжила поддержку дилерской сети для обслуживания российских клиентов Toyota и Lexus. Источник «Известий», близкий к «Тойоте мотор», сказал, что компания по-прежнему сохраняет статус официального поставщика комплектующих.