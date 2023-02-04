Reuters: НПЗ Индии покупают российскую нефть за дирхамы ОАЭ
Нефтеперерабатывающие заводы Индии начали оплачивать бо́льшую часть поставок российской нефти, которые они закупают через трейдеров из Дубая, в дирхамах ОАЭ вместо долларов США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четыре источника.
Нью-Дели, напоминает Reuters, не признает введенные западными странами антироссийские санкции, а закупки нефти не нарушают введенные ограничения. Однако банки и финансовые учреждения с осторожностью относятся к клиринговым платежам, чтобы «невольно не нарушать многие меры», отмечает агентство.
После установления потолка цен на российскую нефть трейдеры начали искать альтернативные способы оплаты поставок, однако попытки индийских нефтепереработчиков расплачиваться в дирхамах через банки Дубая не увенчались успехом, пишет Reuters. Теперь же, по данным источников агентства, государственный банк Индии (SBI) проводит расчеты по таким платежам в валюте ОАЭ. Как утверждается, НПЗ покупают российскую нефть на таких условиях, чтобы минимизировать количество рисков при ее транспортировке, а стоимость отгрузки не превышает потолок цен. Индийские компании покупают нефть у трейдеров из Дубая, в том числе у Everest Energy и Litasco – подразделений «Лукойла».
Ранее министр нефти Индии Панкадж Джайн заявил, что у компаний страны нет проблем с оплатой российской нефти, поскольку действия Запада не влияют на механизм торговых расчетов, добавляет Reuters.
Осенью прошлого года издание Indian Express сообщало, что объемы торговли между двумя странами выросли во многом на фоне резкого увеличения импорта Индией российской нефти. Раньше Индия импортировала из России менее 1% от общего объема своей сырой нефти, а сейчас — около 22% от своих потребностей. Indian Express отмечало, что в октябре Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию, обогнав Ирак и Саудовскую Аравию.
В декабре вице-премьер РФ Александр Новак поприветствовал решение индийского правительства не поддерживать введенный Западом потолок цен на российскую нефть.
Товарооборот России и Индии в 2021 г. вырос на 46,5% и составил свыше $13,5 млрд. В период с января по сентябрь 2022 г. товарооборот достиг $20,4 млрд, превысив показатель за 2021 г. По итогам восьми месяцев поставки российской нефти на индийский рынок увеличились до 16,35 млн т. В начале ноября прошлого года правительство Индии также разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.