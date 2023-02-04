Reuters: НПЗ Индии покупают российскую нефть за дирхамы ОАЭ

Товарооборот России и Индии в 2021 г. вырос на 46,5% и составил свыше $13,5 млрд. В период с января по сентябрь 2022 г. товарооборот достиг $20,4 млрд, превысив показатель за 2021 г. По итогам восьми месяцев поставки российской нефти на индийский рынок увеличились до 16,35 млн т. В начале ноября прошлого года правительство Индии также разрешило международные торговые расчеты в индийских рупиях с целью продвижения экспорта. В сентябре газета The Economic Times сообщала, что Индия начнет торговлю с Россией в рупиях, поскольку индийский Государственный банк (SBI) согласился содействовать торговым сделкам с российскими партнерами в национальной валюте.