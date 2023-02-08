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Veon получила одобрение на продажу бизнеса в России

Ведомости

Нидерландский телекоммуникационный холдинг Veon получил разрешение от российской правкомиссии по осуществлению иностранных инвестиций на продажу российского оператора «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») местному топ-менеджменту. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«7 февраля 2023 г. подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила предполагаемую продажу российских активов Veon некоторым высокопоставленным членам руководства ПАО «ВымпелКом» во главе с его нынешним генеральным директором Александром Торбаховым, при соблюдении определенных условий», – сказано в сообщении.

После этого сообщения акции Veon выросли на 8,41% в ходе торгов на Мосбирже. По состоянию на 10:09, стоимость бумаги составляла 36,75 руб. к цене закрытия накануне, 7 февраля, на уровне 33,9 руб. К 10:55 акции замедлили рост до 4,28% и торговались по цене 35,35 руб. за акцию.

Уточняется, что ФАС также одобрила сделку, это произошло 27 января. Ожидается, что она будет закрыта до 1 июня. О том, что правительство разрешило продажу «Билайна» местному топ-менеджменту, источники «Ведомостей» сообщали 1 февраля.

В ноябре 2022 г. Veon объявила о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями назывались Торбахов, а также исполнительные вице-президенты Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов.

Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома».

Ранее по теме: Veon договорился о продаже «Билайна» российскому топ-менеджменту за 130 млрд рублей

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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