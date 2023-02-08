Veon получила одобрение на продажу бизнеса в России
«7 февраля 2023 г. подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями в РФ одобрила предполагаемую продажу российских активов Veon некоторым высокопоставленным членам руководства ПАО «ВымпелКом» во главе с его нынешним генеральным директором Александром Торбаховым, при соблюдении определенных условий», – сказано в сообщении.
После этого сообщения акции Veon выросли на 8,41% в ходе торгов на Мосбирже. По состоянию на 10:09, стоимость бумаги составляла 36,75 руб. к цене закрытия накануне, 7 февраля, на уровне 33,9 руб. К 10:55 акции замедлили рост до 4,28% и торговались по цене 35,35 руб. за акцию.
В ноябре 2022 г. Veon объявила о договоренности продать «Вымпелком» российским топ-менеджерам компании. Покупателями назывались Торбахов, а также исполнительные вице-президенты Светлана Кирсанова (по розничному бизнесу), Максим Зайков (по развитию корпоративного бизнеса) и Валерий Шоржин (по технологическому развитию сети), а также вице-президент по корпоративному развитию, слияниям и поглощениям Ренат Насретдинов.
Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома».