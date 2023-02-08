Veon получила одобрение на продажу бизнеса в России

Сообщалось, что сделку планируется закрыть до июня 2023 г. «Вымпелком» тогда оценили в 370 млрд руб. ($5,35 млрд по курсу ЦБ на 26 января 2023 г.), но сумма сделки была меньше – 130 млрд руб. ($1,88 млрд). Оставшиеся 240 млрд руб. ($3,47 млрд) – это чистый долг компании «Вымпелком» в рамках общего долга Veon Holdings B.V., который компания примет на себя и погасит, сообщал в ноябре 2022 г. «Ведомостям» представитель «Вымпелкома».