Минэкономразвития допустило смягчение требований к туроператорам Союзного государства
В правительстве рассмотрят инициативу участников туристической отрасли о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом в Белоруссию. Об этом в субботу сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон», – передает слова министра пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).
По словам Решетникова, власти ведут работу по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности. Речь идет о гармонизации государственных отраслевых стратегий развития и государственных программ двух стран, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, об эффективности и объеме защиты прав туриста, а также норм о доступе субъектов туристической деятельности на рынок туристических услуг.
Вопросы развития внутреннего туризма рассматривались 24 января на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Решетников, в частности, предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. Эту меру предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.
19 декабря Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом и провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. По итогам года товарооборот между Россией и Белоруссией может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил тогда Путин. Республика при этом является союзником России «в прямом смысле», сказал он.