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Минэкономразвития допустило смягчение требований к туроператорам Союзного государства

Ведомости

В правительстве рассмотрят инициативу участников туристической отрасли о снижении суммы страхового вознаграждения и финансового обеспечения для российских туроператоров, которые занимаются выездным туризмом в Белоруссию. Об этом в субботу сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

«У нас очень теплые отношения между государствами, растет туристический поток, в связи с чем считаем возможным сделать послабление для российских туроператоров и сделать исключение в отношении Республики Беларусь и внести изменение в федеральный закон», – передает слова министра пресс-служба ведомства (цитата по ТАСС).

По словам Решетникова, власти ведут работу по реализации союзной программы по синхронизации законодательства в сфере туристской деятельности. Речь идет о гармонизации государственных отраслевых стратегий развития и государственных программ двух стран, унификации норм о деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков, об эффективности и объеме защиты прав туриста, а также норм о доступе субъектов туристической деятельности на рынок туристических услуг.

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Вопросы развития внутреннего туризма рассматривались 24 января на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Решетников, в частности, предложил обнулить НДС для туроператоров по внутреннему и въездному туризму, чтобы синхронизировать эту меру поддержки с льготой для гостиниц. Эту меру предлагается оформить «задним числом» – с 1 января 2023 г. по июль 2027 г.

19 декабря Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом и провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. По итогам года товарооборот между Россией и Белоруссией может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил тогда Путин. Республика при этом является союзником России «в прямом смысле», сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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