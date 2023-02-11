Минэкономразвития допустило смягчение требований к туроператорам Союзного государства

19 декабря Путин впервые с 2019 г. приехал в Минск с рабочим визитом и провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества с акцентом на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки дня. По итогам года товарооборот между Россией и Белоруссией может достигнуть нового рекорда — $40 млрд, заявил тогда Путин. Республика при этом является союзником России «в прямом смысле», сказал он.