«Коммерсантъ» узнал о сложностях с поставками оборудования «Росатому» для турецкой АЭС
Германия пока не выдала полного набора разрешений на экспорт оборудования «Росатому» для строящейся четырехблочной АЭС «Аккую» в Турции, выяснил «Коммерсантъ».
Речь идет о поставке комплексного распределительного устройства (КРУЭ), Siemens Energy еще не получила разрешения на экспорт документации от Федерального управления экономики и экспортного контроля ФРГ (BAFA). Как отмечают источники издания, регулятор опасается, что КРУЭ может быть отправлено в итоге не в Турцию, а в Россию, хотя такое оборудование и изготавливается только под конкретный объект.
Отмечается, что одним из способов решения проблемы могла бы стать организация доставки оборудования на АЭС под наблюдением специалистов Siemens, однако это увеличит стоимость проекта. Сейчас Анкара и Берлин обсуждают условия поставки.
При этом ранее немецкий регулятор отказал Siemens Energy в выдаче разрешения на поставку системы управления технологическими процессами для АЭС «Пакш-2» в Венгрии, которую также строит «Росатом». Будапешт расценил эти действия как нарушение суверенитета страны.
В принадлежащей «Росатому» проектной компании АЭС «Аккую Нуклеар» заявили об отсутствии каких-либо официальных уведомлений об остановке поставок оборудования. Siemens Energy полностью соблюдает свои контрактные обязательства, добавили там. В самой немецкой компании, а также в BAFA на запросы издания не ответили.
Проект АЭС «Аккую», реализуемый с 2018 г. в провинции Мерсин, стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г., в октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.
В конце августа 2022 г. венгерское управление по атомной энергии выдало «Росатому» разрешение на строительство энергоблоков № 5 и № 6 по российским технологиям. В результате строительства новых блоков мощность станции в Пакше возрастет с нынешних 2000 мегаватт до 4400 мегаватт. В настоящее время на АЭС в городе Пакш, построенной по советским технологиям на берегу Дуная недалеко от Будапешта, функционируют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Станция обеспечивает 49,6% производства и более трети потребления электроэнергии в стране.
Киев в течение всего 2022 г. неоднократно требовал от Брюсселя ввести санкции против «Росатома», обвиняя российскую сторону в обстрелах контролируемой ею крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Премьер Украины Денис Шмыгаль в очередной раз потребовал ввести санкции против российской госкорпорации 9 января 2023 г. Российская атомная отрасль пока под западные санкции не попадала.
В конце января венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Венгрия будет накладывать вето на любые инициативы антироссийских санкций ЕС в сфере атомной энергетики.