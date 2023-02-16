«Коммерсантъ» узнал о сложностях с поставками оборудования «Росатому» для турецкой АЭС

Проект АЭС «Аккую», реализуемый с 2018 г. в провинции Мерсин, стоимостью около $22 млрд будет состоять из четырех блоков на реакторах ВВЭР-1200 мощностью 1200 МВт каждый и реализуется по схеме BOO, когда строителем и одновременно владельцем выступает российская сторона. Два энергоблока уже построены, возведение третьего началось в марте 2021 г., в октябре того же года согласовано решение о выдаче лицензии на строительство четвертого блока. Планируется, что первый энергоблок будет введен в эксплуатацию в 2023 г.