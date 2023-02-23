В Казахстане сообщили о приеме нефти для транспортировки в Германию
«Казтрансойл» начала прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию, говорится на сайте компании со ссылкой на директора департамента по связям с общественностью и внутренним коммуникациям «Казтрансойла» Шынгыса Ильясова.
«В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО "Казтрансойл" транспортирует в феврале 20 тыс. тонн казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" до пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию», – следует из заявления.
В середине января министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сообщил, что Россия поддержала транзит казахстанской нефти по нефтепроводу «Дружба» в Германию.
В конце декабря прошлого года «Казтрансойл» подала заявку «Транснефти» на транзит 1,2 млн т казахстанской нефти в Германию в 2023 г. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поддержать поставки нефти в Германию.
20 декабря 2022 г. официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что решение по транзиту нефти может принимать только Минэнерго РФ. Тогда он отмечал, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.