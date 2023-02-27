Правительство выделит 1 млрд рублей на кредиты производителям промышленных товаров
Правительство выделит 1 млрд руб. на программу льготного кредитования производителей приоритетных промышленных товаров. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны», – сказано в сообщении.
Уточняется, что эти средства выделены по поручению президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 15 декабря 2022 г. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
В правительстве пояснили, что максимальный размер кредита составляет 100 млрд руб. При этом объем софинансирования по каждому проекту не должен быть меньше 20% его общей стоимости. Льготные кредиты будут выдаваться по ставке не больше 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 п. п. Разницу банки получат из федерального бюджета.
В кабмине отметили, что перечень продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит, будет сформирован позже Минпромторгом.
Путин неоднократно указывал на важность технологического суверенитета России. В частности, 8 февраля, во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г., глава государства обозначил, что ученым предстоит в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.