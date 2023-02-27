Правительство выделит 1 млрд рублей на кредиты производителям промышленных товаров

В правительстве пояснили, что максимальный размер кредита составляет 100 млрд руб. При этом объем софинансирования по каждому проекту не должен быть меньше 20% его общей стоимости. Льготные кредиты будут выдаваться по ставке не больше 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 п. п. Разницу банки получат из федерального бюджета.