Газета
Бизнес

Правительство выделит 1 млрд рублей на кредиты производителям промышленных товаров

Ведомости

Правительство выделит 1 млрд руб. на программу льготного кредитования производителей приоритетных промышленных товаров. Об этом сообщается на сайте кабмина. 

«Новый инструмент поддержки направлен на стимулирование инвестиционной активности, достижение технологического суверенитета и ускорение темпов экономического роста страны», – сказано в сообщении. 

Уточняется, что эти средства выделены по поручению президента России Владимира Путина по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое прошло 15 декабря 2022 г. Распоряжение о выделении средств подписал премьер-министр Михаил Мишустин. 

В правительстве пояснили, что максимальный размер кредита составляет 100 млрд руб. При этом объем софинансирования по каждому проекту не должен быть меньше 20% его общей стоимости. Льготные кредиты будут выдаваться по ставке не больше 30% ключевой ставки Центробанка плюс 3 п. п. Разницу банки получат из федерального бюджета.

В кабмине отметили, что перечень продукции, на производство которой можно будет взять льготный кредит, будет сформирован позже Минпромторгом. 

Путин неоднократно указывал на важность технологического суверенитета России. В частности, 8 февраля, во время церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций за 2022 г., глава государства обозначил, что ученым предстоит в короткий промежуток времени создать «продукты на опережение» и разработки, которые смогут обеспечить технологический суверенитет страны.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных