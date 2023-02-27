Казахстан направил первую партию нефти для поставки в Германию
«Казтрансойл» сдала в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» для поставки в Германию первую партию нефти, сообщила пресс-служба компании.
«АО "Казтрансойл" 25 февраля осуществило сдачу 20 тыс. тонн казахстанской нефти в систему магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию», – следует из сообщения.
Позже официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщил ТАСС, что российская компания в 15:00 мск начала подачу 20 000 т казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию
На прошлой неделе – 23 февраля – «Казтрансойл» начала прием казахстанской нефти для транспортировки в Германию. В компании заявили о готовности в феврале начать транзит 20 000 т казахстанской нефти по трубопроводу «Дружба».
В конце декабря прошлого года «Казтрансойл» подала заявку «Транснефти» на транзит 1,2 млн т казахстанской нефти в Германию в 2023 г. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поддержать поставки нефти в Германию.
20 декабря 2022 г. официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.
3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.
27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.