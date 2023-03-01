Газета
Бизнес

Казахстан в марте планирует поставить еще 20 000 т нефти в Германию

Ведомости

«Казтрансойл» планирует в марте поставить еще 20 000 т казахстанской нефти в Германию по системе магистральных нефтепроводов , сообщила пресс-служба компании.

«Казтрансойл» в марте планирует осуществить транспортировку 20 000 тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию», – следует из сообщения.

«Казтрансойл» подтвердила наличие технической возможности для транспортировки 300 000 т казахстанской нефти в Германию в I квартале 2023 г., «но фактические объемы транспортировки нефти зависят от заявок нефтяных компаний», добавили в компании.

В феврале «Казтрансойл» сдала в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти» для поставки в Германию первую партию нефти в объеме 20 000 т. Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин сообщал, что российская компания начала подачу 20 000 т казахстанской нефти в направлении Польши и далее в Германию.

Ранее по теме: Казахстан направил первую партию нефти для поставки в Германию

В конце декабря прошлого года «Казтрансойл» подала заявку «Транснефти» на транзит 1,2 млн т казахстанской нефти в Германию в 2023 г. Тогда вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия готова поддержать поставки нефти в Германию.

20 декабря 2022 г. официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин говорил, что Казахстан не может заместить те объемы энергоносителя, которые раньше шли из России в Германию.

3 декабря страны ЕС согласовали потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель. Документ был опубликован в официальном журнале ЕС 4 декабря. Ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом на поставки российской нефти морским путем в страны Евросоюза. Для нефтепродуктов ограничение начнет действовать с 5 февраля 2023 г. Помимо стран ЕС к потолку также присоединились страны G7 и Австралия.

27 декабря президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на потолок цен на нефть. Согласно тексту документа, вводится запрет на поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным компаниям и физлицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается механизм предельной цены. Запрет на поставки нефти вступает в силу 1 февраля 2023 г., а по нефтепродуктам дату определит правительство России.

Ранее по теме: В Казахстане сообщили о приеме нефти для транспортировки в Германию

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных