Кондитеры сообщили о росте цен на сахар при неординарно высоком его производстве

По его данным, кондитерская промышленность, потребляющая ежегодно 1,5 млн т сахара, произвела в 2022 г. на 2,1% меньше кондитерских изделий (4,003 млн т), чем годом ранее. Потребление сладостей в РФ слегка увеличилось и составило 25,5 кг на человека в 2022 г. после 25,2 кг в 2021 г.