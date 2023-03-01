Кондитеры сообщили о росте цен на сахар при неординарно высоком его производстве
Выработка сахара в России достигла неординарно высокого уровня, но цены на него продолжают расти, заявил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, передает «Интерфакс».
Выступая на конференции в Москве он отметил, что за год средние цены на сахар увеличились на 27%, в январе-феврале цены вновь вошли «в динамику роста».
«Урожай свеклы и выработка сахара неординарно высокие, сахара предостаточно, импортом не надо заниматься. Но цены летят и летят», – сказал Носенко.
По его данным, кондитерская промышленность, потребляющая ежегодно 1,5 млн т сахара, произвела в 2022 г. на 2,1% меньше кондитерских изделий (4,003 млн т), чем годом ранее. Потребление сладостей в РФ слегка увеличилось и составило 25,5 кг на человека в 2022 г. после 25,2 кг в 2021 г.
Как отмечает «Интерфакс», производство свекловичного сахара в России в текущем сезоне увеличилось на 9% и достигло 5,9 млн т.
В конце декабря прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг.
27 декабря Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на внутреннем рынке сахара, заявив, что она не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен. В ведомстве пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», подчеркнули там.