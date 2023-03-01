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Бизнес

Кондитеры сообщили о росте цен на сахар при неординарно высоком его производстве

Ведомости

Выработка сахара в России достигла неординарно высокого уровня, но цены на него продолжают расти, заявил президент Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Сергей Носенко, передает «Интерфакс». 

Выступая на конференции в Москве он отметил, что за год средние цены на сахар увеличились на 27%, в январе-феврале цены вновь вошли «в динамику роста».

«Урожай свеклы и выработка сахара неординарно высокие, сахара предостаточно, импортом не надо заниматься. Но цены летят и летят», – сказал Носенко.

По его данным, кондитерская промышленность, потребляющая ежегодно 1,5 млн т сахара, произвела в 2022 г. на 2,1% меньше кондитерских изделий (4,003 млн т), чем годом ранее. Потребление сладостей в РФ слегка увеличилось и составило 25,5 кг на человека в 2022 г. после 25,2 кг в 2021 г.

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Как отмечает «Интерфакс», производство свекловичного сахара в России в текущем сезоне увеличилось на 9% и достигло 5,9 млн т.

В конце декабря прошлого года «Ведомости» со ссылкой на источники писали, что Минсельхоз предупредил крупнейших производителей сахара о риске появления нового соглашения, ограничивающего цены на этот товар. Такое развитие ситуации возможно в случае, если в I квартале 2023 г. уровень оптовой стоимости этого продукта будет выше 50–53 руб. за 1 кг.

27 декабря Минсельхоз назвал стабильной ситуацию на внутреннем рынке сахара, заявив, что она не требует дополнительного регулирования в виде потолка цен. В ведомстве пояснили, что увеличение производства и применение беспошлинного импорта сахара-сырца поддерживают стабильную ценовую ситуацию на вышеупомянутом рынке. Но в случае необходимости Минсельхоз «может рассматривать различные варианты регулирования на продовольственном рынке, включая заключение ценовых соглашений по опыту 2020-2021 гг.», подчеркнули там.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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